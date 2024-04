Superclásico: AFA publicó el audio del VAR sobre el gol anulado a River

lunes, 22 de abril de 2024 13:11

El Superclásico disputado ayer tuvo una jugada que se seguirá discutiendo durante la semana y fue la del tanto de River que el VAR no convalidó cuando el partido estaba empatado. Luego de un defectuoso rechazo de Pol Fernández, la pelota dio en Cristian Lema y Sergio Romero se estiró todo lo que pudo para evitar la caída del arco de Boca y la pregunta es si entró o entró el balón.

El equipo arbitral discutió durante varios minutos qué decisión tomar y AFA compartió este lunes el audio que mantuvieron hasta determinar que no había sido: "Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión".

"Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo. El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta, y comunica al árbitro lo sucedido", agregaron en el video que compartieron en el canal de Youtube.

El diálogo

VAR: Para mí no entró. ¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa es la baja?

AVAR: Tranquilo, Yael, la estamos mirando... Es dura.

VAR: ¿La que tenemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. La opuesta de la seis. Esa, mirá... Un cuadro más, un cuadro menos...

AVAR: Es muy ajustada, Yael.

Árbitro: Están fijándose si entró o no entró. ¿Está bien? Tranquilo.

VAR: Yael...

Árbitro: Sí, Ignacio.

VAR: Para nosotros, no gol. El balón no ingresa totalmente. ¿Está?

Árbitro: Ok, vamos con un bote a tierra. Bote a tierra, Ignacio. ¿Me escuchás?

VAR: Sí, Yael, bote a tierra.

Árbitro: Bien, revisión completa.

Fuente: MDZ