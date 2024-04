Se define la Zona B de la Copa de la Liga: todos los detalles de la pelea por la clasificación

martes, 16 de abril de 2024 19:15

La Zona B de la Copa de la Liga, donde Godoy Cruz ya selló su clasificación a los playoffs, se definirá este martes con seis equipos en busca de los tres boletos restantes a la próxima fase del certamen.

Además del equipo mendocino, en esa zona continúan con chances Estudiantes de La Plata, Lanús, Defensa y Justicia, Boca, Racing y Newell´s.

Los equipos que dependen de sí mismos son el "Pincha", luego de vencer al "Xeneize" el viernes último en el partido que había sido postergado por la descompensación del futbolista Javier Altamirano, Lanús y Defensa y Justicia.

La cuestión es que el elenco platense, que tiene 24 puntos, se mide con Lanús, que suma 23, por lo que el vencedor se asegurará su lugar e incluso Estudiantes lo haría con un empate.

Defensa y Justicia chocará con Newell´s y también se clasificará seguro con los tres puntos, mientras que Boca precisa ganar y que se le den otros resultados como las derrotas o igualdades de Lanús o Defensa en sus respectivos encuentros.

En cuanto a Racing y Newell´s, tienen que imponerse en sus duelos -la "Academia" se enfrenta con Belgrano en Córdoba- y aguardar una ayuda de los partidos que se jugarán en simultáneo, aunque la "Lepra" la tiene más difícil por la diferencia de goles.

Hasta el momento, así se ubican en los principales puestos de la tabla de posiciones: Godoy Cruz, 29; Estudiantes de La Plata, 24; Lanús y Defensa y Justicia, 23; Boca, 22; Racing y Newell's, 21.



El siguiente es el cronograma completo de la definición de la Zona B de la Copa de la Liga:



19.30: Belgrano vs. Racing

19.30: Boca vs. Godoy Cruz

19.30: Defensa y Justicia vs. Newell's

19.30: Lanús vs. Estudiantes