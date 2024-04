Miadosqui brindó detalles de la situación del Verdinegro y reveló qué pasará con el DT

domingo, 14 de abril de 2024 21:54

San Martín de San juan sigue sin poder conseguir la victoria. El Verdinegro cosechó un nuevo empate en condición de local y desde la dirigencia del equipo manifestaron que los jugadores dejaron todo en el campo de juego, pero la "pelota no entró". Fue precisamente en DT, Raúl Antuña, quien dejó en claro que el equipo dejó todo en el campo de juego y respetaron todo lo charlado y trabajado durante la semana.

Jorge Miadosqui, presidente del Club Atlético San Martín, tras el presente del equipo sostuvo en radio La Voz: "el partido nos dejó una sensación extraña, merecimos ganar. Hoy hicimos todo pero no entró la pelota. Jugando así en algún momento se abrirá el arco y tendremos posibilidades. El equipo jugó un gran partido". Y agregó que "el equipo viene de una racha negativa, donde viene empatando y si no sumas de a tres te vas quedando en la tabla y esto influye".

Luego, indicó que hay que darle tiempo a los jugadores y las cosas comenzarán a cambiar. "Me parece que todos en general hicieron un gran partido", detalló el presidente del club.

Respecto al DT del equipo, Miadosqui remarcó que "por ahora todo está igual. Nosotros no hemos hablado con ningún técnico, no llamamos a nadie. Creo que tenemos una alternativa con el Purruco (Antuña). Tiene la total confianza de la comisión directiva. Lo vamos apoyar en todo lo que necesita. Si le va bien seguro se queda". Además, remarcó que lo que hay en el mercado no les convenció y seguirán apostando a Antuña como la figura de DT.

"El Purruco conoce y es del club quiere lo mejor para la institución y las posibilidades las tiene", subrayó.

Por último, "el hincha quiere que San Martín gane y nosotros también. La pelota tiene que entrar , los arcos están cerrados. El equipo jugando así seguramente en los próximos partidos la pelota entrará".