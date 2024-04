Con sabor a poco, San Martín empató en el Hilario Sánchez

domingo, 14 de abril de 2024 20:59

Este domingo, San Martín enfrentó a su homónimo tucumano en el Hilario Sánchez y no logró cumplir su objetivo: sumar de a tres. El encuentro deportivo correspondió a la fecha 11 de la Primera Nacional (Zona A). El Verdinegro cosechó un empate y buscará revertir este panorama en el próximo partido.

El equipo sanjuanino tuvo claras chances de gol, pero no lograron concretarlo. En este escenario, el DT del equipo, Raúl Antuña subrayó a radio La Voz: "Ampliamente merecíamos ganar. Tuvimos varias situaciones claras, pero no tuvimos el toque final. Trataron de hacer lo mejor y la toma de decisiones fue la mejor, pero no entró".

Antuña sumó que "siempre trato de ser sincero, cuando jugamos mal lo digo, pero hoy el partido fue extraordinario en todos los sentidos. No dejamos jugar al rival. Nos dejó amargados que no pudo entrar la pelota. Hicimos un gran partido ante un gran rival".

Posteriormente, detalló que "nos deja tranquilos que tuvimos posibilidades, pero hay que trabajar en la tranquilidad y confianza. Seguramente en el próximos partido lo van a concretar".

Raúl Antuña - DT de San Martín

Por último, el DT destacó que "la gente no puede insultarlos porque dejaron todo. Los jugadores hicieron todo lo que trabajamos y hablamos. Lo único que faltó fue el gol".