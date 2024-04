Tobías Martínez cayó a la 10° posición en el TC, por una sanción

jueves, 11 de abril de 2024 17:45

En las últimas horas, la Comisión Asesora y Fiscalizadora -CAF, de la ACTC, hizo oficial una sanción a Tobías Martínez, que el pasado fin de semana había terminado séptimo en el Turismo Carretera y por ello cayó al puesto 10.

Según se conoció, todo se produjo debido a una maniobra peligrosa que Martínez realizó con el Torino de Trotta Racing sobre Christian Ledesma, a bordo del Chevrolet Camaro. Dicha situación provocó un trompo y despiste del Marplatense, que posteriormente logró retomar la carrera y terminar en la posición 25.

En Neuquén, Tobías había clasificado en el puesto 34 y durante la carrera avanzó a la posición 16, sin embargo, esta sanción lo hizo retroceder 10 posiciones y ubicarse 26 detrás del piloto que fue perjudicado, en tanto que en el campeonato está décimo.

"Me sancionaron por el fin de semana en Neuquén por el toque a Christian. La verdad que fue muy mínimo el toque, obviamente lo toco y le hago perder la carrera y algunos puestos. Así que ahora intentar sumar, porque creo que las dos últimas carreras van a estar dentro de los 15 y dentro de los 16 y por algunos toques no van para atrás. Hay que intentar que esto no pase", dijo Martínez en diálogo con Código Tuerca.

Y cerró: "Como piloto, como persona todavía, el último a quien quiero tocar es a Christian. Pero bueno, así lo determinó la CAF. Así que ahora intentar seguir sumando experiencia y tratar de terminar más adelante".