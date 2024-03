Daniel tras la lesión de su hijo, Matías Giménez: "tuvimos el apoyo de todo San Juan"

domingo, 31 de marzo de 2024 19:26

El sanjuanino Matías Giménez Rojas, delantero de Independiente, fue operado con éxito de la rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió la semana pasada entrenando en Villa Domínico. Ahora, el ex San Martín de San Juan deberá afrontar una larga recuperación.

En este escenario, Daniel Giménez, padre del exjugador de San Martín, no logró contener las lágrimas y agradeció a todos el apoyo que demostraron en este complejo momento que transitan.

El padre de Matías sostuvo en radio La Voz: "quiero agradecer no solamente a la gente de San Martín sino al fútbol en general". Y agregó que "tuvimos el apoyo de todo San Juan, me emociona porque es algo que no esperaba. La verdad que fue impresionante. Nos sentimos muy acompañados a pesar de los kilómetros de distancia. Los medios, la gente de Desamparados, Alianza, Unión nos manifestaron apoyo". Luego, detalló que San Martín fue incondicional en cada momento y estuvieron muy atentos.

El sanjuanino llevó tranquilidad y afirmó que todo está marchando muy bien y la operación fue un éxito. "Matías se sintió muy acompañado y eso lo ayudó a salir un poco de ese mal momento que le tocó vivir. Él realmente no lo esperaba", comentó.

El hombre muy emocionado aseguró que "uno no quiere que le pase una lesión de esa forma, nunca le pasó algo así. Le tocó en un entrenamiento. Nos partió el alma porque lloraba como un niño, pero gracias al apoyo de Independiente, San Martín y de San Juan logró salir adelante. Eso le vino muy bien en lo anímico. Lo vamos a acompañar hasta que vuelva a la cancha".

Por último, Daniel destacó: "cuando veíamos todo este afecto, nos abrazamos y lloramos porque no podíamos creer todo esto. Fue increíble ver tanta gente que se preocupaba por él y su situación. Estamos muy agradecidos con toda la gente de San Juan".