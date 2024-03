UPCN Voley cayó ante Policial Voley y le dijo adiós a la final

sábado, 30 de marzo de 2024 09:03

Fue un partidazo pero no alcanzó. UPCN Voley cayó derrotado ante Policial Voley en el partido desempate y le dijo adiós a la final de la Liga de Vóleibol Argentina, algo que sólo había sucedido una vez en los últimos 14 años. En su estadio, el equipo sanjuanino cayó por 3 a 1, con parciales de 22-25, 21-25, 25-19 y 19-25, por lo que cedió 1-2 en la serie de semifinales. Los formoseños, por su parte, jugarán por primera vez la final del torneo.

Desde la Liga 2009/10, cuando jugó su primera final, UPCN había disputado 12 definiciones en 13 temporadas completas, puesto que la 2019/20 no concluyó por la pandemia y sólo una vez cayó en semifinales (2018/19). Además, venía de afrontar las cuatro últimas definiciones del torneo.

Sin embargo, esta vez no pudo contra Policial, que pudo contener a los sanjuaninos con un buen juego en ataque, defensa y contra ataque. El máximo anotador del partido fue Brandon Rattray, con 31 puntos;a la vez que en el visitante, el goleador fue Gerónimo Elgueta, con 18.

De esta manera, UPCN se despide del torneo, a la vez que Policial buscará su primer título de LVA. Su rival saldrá del cruce entre Ciudad (0) y River (1).

A través de las redes sociales, el Gremial expresó: "En las últimas 14 temporadas jugamos 12 finales (un año no hubo por la pandemia). Esta vez no pudimos llegar, pero que no queden dudas que volveremos a intentarlo". Luego dieron las gracias "por acompañarnos y alentar hasta la última pelota. Muchísimas gracias".