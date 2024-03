Mirá en detalle la agenda deportiva de este fin de semana

viernes, 15 de marzo de 2024 19:44

Durante el fin de semana del viernes 15 al domingo 17 de marzo, en San Juan habrá una variada oferta de disciplinas deportivas en competencia. Todas ellas estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Deporte motor

Este fin de semana comenzará el campeonato sanjuanino tierrero, organizado por la Asociación Sanjuanina de Autos de Travesía y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo.

La competencia se disputará este domingo 17/3 por la mañana en Médano de Oro, Rawson. La concentración será desde las 9 horas en la intersección de calle Ramón Franco y Roger Ballet.

El cronograma de carreras comenzará con las series clasificatorias y el orden es el siguiente: categoría 850 (9:45 horas), categoría grupo 1 (11:15), grupo 2 (11:45), grupo 4 (12:15), TC Junior y C Plus (12:45), areneros chicos (13:00), areneros grandes (13:45), súper stock, TC tradicional y Jeep (14:00). Las finales comenzarán desde las 15 horas.

Para el público interesado en presenciar la actividad el domingo, el valor de la entrada será de $1500 por persona. Menores de 10 años ingresarán gratuitamente. Por último, el lanzamiento simbólico será este viernes 15/3 a las 21 horas en Plaza Centenario de Villa Krause, Rawson.

Fútbol

-Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana, en Primera División comenzará el torneo femenino y se celebrará la quinta fecha del masculino.

Entre las damas, el primer partido se jugará este sábado 16/3. Desamparados recibirá a 9 de Julio a las 11 horas. La fecha continuará el domingo 17/3 con Centenario Olímpico vs Mineros (17:30), Colón Junior vs Las Águilas (17:00) y Alianza vs Atenas (17:30).

Por el lado de los hombres, la programación dispuesta es la siguiente. Trinidad vs López Peláez (15/3 a las 21:30); Marquesado vs San Lorenzo, Colón Junior vs Unión, San Martín vs Minero y Alianza vs Del Bono (16/3 a las 17:30); Villa Obrera vs Peñarol, Picón vs Desamparados, Aberastain vs 9 de Julio, Atenas vs Rivadavia y Carpintería vs Juventud Zondina (17/3 a las 17:30).

-Espartanos

El equipo de fútbol silencioso de San Juan está preparándose para disputar un Torneo Nacional. Por ello, este sábado 16/3 jugará un nuevo partido amistoso y lo hará ante El Globo. El cotejo se jugará en cancha del club rivadaviense. A las 16 jugará la Cuarta División (primera vez que Espartanos presentará esta categoría) y a las 17:30 la Primera.

-Federación Sanjuanina de Fútbol

En este ámbito habrá actividad por partida doble. Entre las damas, el atractivo es que se jugará la Finalísima de la Copa de Campeones Femenina. Este sábado 16/3, desde las 18 horas, en cancha de Atlético Peñaflor en San Martín, las verdinegras de San Martín enfrentarán las santaluceñas de Juventud. En la previa, desde las 16:30, en el duelo por el tercer puesto Palermo – Las Cobras jugará ante Deportivo Angaco.

Por el lado de los varones, la novedad es que se jugarán los partidos de ida de Cuartos de Final de la Copa de Campeones. Este sábado 16/3, General San Martín (San Martín) recibirá a San Martín de Rodeo y Deportivo Caucete a Árbol Verde. El domingo 17/3 se jugarán los dos restantes. San Miguel de Albardón recibirá a Villa Borjas y Villa Etelvina a Unión Medanito en Caucete. Los cuatro partidos comenzarán a las 17 horas.

Básquet

Esta semana comenzó el campeonato de Primera División de baloncesto y continuará durante el fin de semana. Los varones dieron el puntapié inicial y durante el receso semanal debutarán las damas.

El torneo masculino del Nivel 1, en homenaje a Carlos Yanzi, inició el jueves con dos partidos. Unión Vecinal de Trinidad cayó de local 64 a 59 frente a Hispano. Y en el clásico del Parque de Mayo, Inca Huasi en su casa venció a Villa Lanteri por 76 a 54. Este sábado, Estrella recibirá a Jáchal a las 20 horas y la Universidad será anfitrión del histórico Sanjuanino Junior a las 21:30 en el Complejo El Palomar. La fecha cerrará el lunes con Ausonia visitando a Urquiza a las 22 horas.

El domingo se jugará la primera fecha del certamen femenino. El primer partido será Urquiza ante Sanjuanino Junior a las 12 horas. En la tarde, a las 18, Isca Yacú recibirá a Del Bono. Desde las 20, Macabi – El Ceibo recibirá a Aramburu y Universidad a Lanteri.

Bicicross

Este fin de semana retornará la competencia local en el ámbito del bicicross. La temporada sanjuanina tendrá un total de 11 fechas y todas se disputarán en la casa sanjuanina del bmx: el Club Bicicross en Rawson. La primera fecha se correrá este domingo 17/3, a partir de las 10 horas, y con todas las categorías disponibles.

Ciclismo

El domingo 17/3 se correrá una nueva fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2023-2024, el campeonato más extenso y competitivo del país. La cita será el circuito Homenaje al Ciclista en el Departamento Chimbas, que contará con la organización el Huracán Cicles Club y la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina.

La carrera, que será en honor a Sergio ‘Payaso’ Valdez, comenzará a las 16 horas en la intersección de Avenida Benavídez y calle Tierney. Los ciclistas, que se pondrán inscribir mañana por la tarde en la sede de la Federación, recorrerán 11 giros al siguiente circuito: punto de largada, Avenida Benavidez, calle Bonduel, calle 25 de Mayo, Avenida Costanera, calle Salta y regreso a Tierney y Benavidez. En este punto también será la llegada.

Futsal

El Departamento de Futsal de Liga Sanjuanina de Fútbol informó el inicio del Apertura 2024 para la Primera División local y en rama masculina. La primera fecha comenzó este jueves por la noche con los siguientes partidos: Barrio Rivadavia 11-2 Defensores de los Andes, Krause 9-11 Villa Porres, Hualilán 11-3 Del Bono y Huarpes 10-2 Mercedario. La programación continuará esta noche con los siguientes encuentros: San Ricardo vs La Gloria, Las Águilas vs Alianza, Unión VK vs Desamparados y Barrio CGT vs Defensores de Argentinos. Los cuatro partidos comenzarán a las 21 horas.

El torneo femenino de Primera División comenzaría la semana entrante, según el Departamento de Futsal.

Hockey sobre patines

Este viernes por la noche se disputará la segunda fecha del campeonato Serie A1 de la Federación Sanjuanina de Patín. Valenciano será local de Estudiantil, Olimpia de Concepción, UVT visitará a Unión, Hispano enfrentará a Richet y Zapata y Lomas visitará a Bancaria en el clásico de Rivadavia. Los cotejos de Segunda iniciarán a las 20:30 y los de Primera a las 21:45.

Hockey sobre césped

La Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista informó que este fin de semana comenzará el Apertura 2024 para damas y caballeros. La programación es la siguiente.

El torneo femenino cuenta con dos categorías: Primera y Segunda. En la máxima división local, los partidos a disputarse serán los siguientes. San Juan Rugby Club recibirá a su par Azul en el club Piuquén. Amancay será local de Huazihul y Lomas Negro ante Richet. Estos tres partidos se jugarán el sábado 16/3 a las 16:30. El último cotejo es el duelo entre los equipos A y B de la Universidad, el domingo 17/3 a las 15:30.

La segunda división femenina contará con los siguientes partidos. Los cinco encuentros se jugarán este sábado 16/3. Cooperativa Castro recibirá a Universidad C (14:30), Universidad Amarrillo a Universidad Negro (14:45), Jockey a CESAP (15:00), San Juan Rugby Blanco a Lomas Blanco (15:30) y UVT a UDAP (16:00).

La primera fecha del Apertura masculino de Primera se jugará el domingo 17/3. Lomas recibirá a UDAP a las 17 horas, y a la misma hora Universidad lo hará ante Cooperativa Castro.

Fuente: Prensa Gobierno