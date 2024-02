Victoria agónica de Vélez sobre Gimnasia en Liniers

viernes, 9 de febrero de 2024 23:42

Vélez Sarsfield venció esta noche como local a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 1, en la continuidad de la cuarta fecha de la Copa de la LPF, donde alcanzó su primer triunfo para dejar atrás la histórica goleada sufrida en el Monumental ante River Plate en la jornada pasada. El conjunto que dirige el DT Gustavo Quinteros comenzó ganando gracias a un cabezazo del zaguero Valentín Gómez, a los 41 minutos del primer tiempo, pero el defensor del ‘Lobo’ Yonathan Cabral igualó por la misma vía a los 8 del segundo.



Cuando corría el sexto minuto de descuento, el volante Claudio Aquino convirtió un penal surgido por una mano del lateral Gustavo Canto y, dos minutos después, el atacante Francisco Pizzini lo liquidó en un contraataque. El ‘Fortín’ tomó el protagonismo desde el comienzo ante un expectante Gimnasia, con ataques comandados por el volante Claudio Aquino, muy activo en toda la primera mitad, apareciendo libre por izquierda y derecha.



Los de Quinteros probaron, sobre todo, por la banda izquierda, con intervenciones constantes del atacante uruguayo Rodrigo Piñeiro, junto a las proyecciones del lateral Elías Gómez. Para los 12 minutos, el local ya había tenido dos chances claras: una, mediante un cabezazo del volante Santiago Cáseres; otra, surgida de un buen pase de Aquino para la definición del delantero Braian Romero, bien desviada por el arquero Nelson Insfrán.



En el siguiente tramo, el 'Lobo’ recuperó un poco la posesión ante un bache de imprecisiones por parte de Vélez, pero nunca tuvo la convicción de atacar ni de dañar al equipo de Quinteros. Apenas intervinieron los mediocampistas Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez en la escuadra de Leonardo Madelón, con un planteo pensado para generar contraataques que nunca llegaron.



Sobre los 37 minutos, Vélez se animó de nuevo: otro buen pase filtrado de Aquino derivó en un mano a mano de Romero contra Insfrán, pero el arquero visitante desvió y se erigía como figura de la primera mitad. Sin embargo, el alivio en Villa Luro llegó desde la pelota parada, cuando Aquino lanzó un centro de tiro libre, ubicado en la banda derecha, el cual conectó con potencia y precisión el zaguero Valentín Gómez en el primer palo.



Con la ventaja, los locales se animaron y, mediante una larga corrida por el carril izquierdo, Piñeiro ingresó al área y remató, con poco ángulo, ante un Insfrán bien plantado, que volvió a evitar una caída más abrupta de la visita. Para el complemento, Madelón envió a la cancha dos atacantes: Ivo Mammini y el uruguayo Matías Abaldo, buscando revertir el escaso peso en ataque del periodo inicial.



Desde los primeros minutos se notó otra actitud de la visita, que tomó el protagonismo de a través del experimentado De Blasis. En la primera de peligro, el propio mediocampista de 36 años ejecutó un córner que cabeceó el defensor Yonathan Cabral y estampó la igualdad a los 8 minutos del complemento, imitando la fórmula del local, que todavía no había hecho pie tras volver del vestuario.



Con un panorama de creciente complejidad, el ‘Fortín’ salió a buscar de nuevo la ventaja, pero la visita ya encontraba otra comodidad y una mayor confianza para desplegar contraataques. A los 15 minutos, un desborde por izquierda de Gómez terminó, tras un rebote, en los pies de Piñeiro, ubicado sin marca en el punto penal, pero falló el tiro y se fue apenas afuera.



Desordenado y arriesgando, Vélez siguió buscando y lo tuvo mediante un gran disparo de Aquino desde la medialuna del área, que Insfrán desvió al córner con una vistosa volada. El siguiente tramo ocurrió de manera similar, con un equipo local forzado a buscar la victoria y un visitante a la expectativa de alguna réplica, ahora con más espacio y con el ingreso del delantero Franco Troyansky para ganar velocidad.



A pesar del asedio en el área del ‘Lobo’, a los de Quinteros les costaba generar oportunidades claras, mientras los minutos aumentaban la impaciencia en el fortín de Liniers. Recién a los 40 minutos, Jara desbordó por derecha y lanzó un centro que le quedó al delantero ingresado Agustín Bouzat, dentro del área y sin marca, pero disparó muy alto en otra demostración de los nervios constantes del conjunto local.



Ya en el tramo final, con un Gimnasia totalmente replegado, Vélez fue a buscar la victoria, negada por imprecisiones propias y, sobre todo, por la figura del arquero visitante. A dos minutos del cierre llegó el milagro: un disparo de Francisco Pizzini desde dentro del área dio en la mano de Gustavo Canto, que estaba de espalda, pero Rey Hilfer no dudo en sancionar, además de expulsar al lateral visitante por doble amonestación.



Con el último aliento de un estadio en constante diluvio, Aquino convirtió desde los 12 pasos con un tiro preciso, pegado al palo derecho de Insfrán, y desató el desahogo velezano. El partido se coronó en el octavo minuto de descuento, cuando Gimnasia se lanzó al ataque para buscar la igualdad, y el ‘Fortín’ respondió con un contraataque que, en tres toques, dejó mano a mano a Pizzini para una buena definición ante Insfrán.



De esta manera, el equipo de Quinteros logró un triunfo (el primero en el certamen), a puro sufrimiento y sacrificio, pero que puede cambiarle la cara después de un comienzo errático, que volvió a revivir la impaciencia de luchar por no descender. Por su parte, el ‘Lobo’ no pudo replicar la buena actuación que tuvo en Avellaneda, y buscará volver a la victoria como local ante Huracán, el martes desde las 19.15, en tanto que Vélez visitará a Deportivo Riestra el jueves a las 17.00.