Es sanjuanino y su pasión deportiva lo llevó a dirigir uno de los clubes más importantes de Mendoza

jueves, 22 de febrero de 2024 17:00

Entusiasta, un amante del deporte y fanático del club en el que su familia encontró un estilo de vida. Así es Eduardo Godoy, un sanjuanino que hace más de 30 años emigró a la vecina provincia de Mendoza en busca de forjar su futuro, sin imaginar que allí las vueltas de la vida lo llevarían a dirigir uno de los clubes más importantes, el Andes Talleres Sport Club, con más de tres mil socios.

Esta semana y después de mucho tiempo, Eduardo regresó a su San Juan natal al frente de uno de los equipos de hockey sobre patines femenino argentino que participó en la Copa Intercontinental y en el calor de su tierra recordó su historia y su sueño por dejar su impronta en Mendoza.

“Cuando estaba por terminar la secundaria decidí ir a Mendoza para estudiar despachante de aduana. Allá terminé la carrera y me quedé unos años en Mendoza y empecé a ejercer mi profesión. Después conocí a mi esposa Silvana, formé mi familia y ya me quedé”, comenzó contando Eduardo a Diario La Provincia SJ.

Junto a su esposa, una hincha casi de nacimiento del club, comenzaron a enviar a sus hijos allí. Así, el mayor de los tres, Matías, comenzó a jugar al básquetbol cuando tenía 5 años, hoy tiene 20 años y es jugador de primera. Posteriormente, su hijo Francisco comenzó en futsal y su tercera hija, Guadalupe, al básquet femenino en el mismo club.

“Nosotros éramos papás normales, íbamos con el mate y con las facturas a la tribuna y de repente vimos que distintos padres se iban sumando a las subcomisiones y ahí ya me empecé a entusiasmar. Ya todos mis hijos iban todos los días al club, estábamos los siete días de la semana ahí. En 2019 hubo elecciones en el club me convocan a formar parte de la comisión directiva, ingresé como secretario y tuve más llegada a todos los deportes. En 2021 me postulé, por amor al club y a mi familia y desde entonces soy el Presidente. En marzo de este año se hacen 3 años y tengo la ilusión y el entusiasmo para seguir”, detalló

“Volver a San Juan con las jugadoras que son unas genias para mi es una locura, se me pone la piel de gallina. Estar acá con mi familia es lo mejor”, dijo sobre su participación en la Copa que se desarrolló el fin de semana en el estadio Aldo Cantoni. Respecto a su dirigencia en Andes Talleres, contó que más allá de fomentar el deporte, tiene como objetivo trabajar en los valores con los chicos que allí asisten e inculcarles saberes sobre cuidados y la actividad física.

De esa manera, en su periodo se mejoraron instalaciones en la infraestructura y por el crecimiento que hubo, ahora se enfrenta al desafío de buscar lugares anexos al club para abrir nuevas canchas. “Me gustaría seguir tres años más, no creo en los periodos interminables, pero estoy con ganas de seguir. A mí me gustaría dejar infraestructura, pero también me gustaría dejar lugares específicos, porque nosotros estamos peleando en el buen sentido con el gobierno municipal para que nos dé un espacio para nosotros poder armarlo, afuera del club”, cerró.