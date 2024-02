Boca perdió con Lanús por la Copa LPF en vísperas del superclásico ante River

lunes, 19 de febrero de 2024 00:36

Boca Juniors perdió y resignó el invicto esta noche de visitante por 2 a 1 ante Lanús en el Estadio Néstor Díaz Pérez en un cotejo correspondiente a la sexta fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional De Fútbol (LPF) en vísperas del superclásico ante River Plate, del 25 de febrero.



Los goles que le dieron la victoria al “Grana” los marcaron Walter Bou, a los 14 minutos del primer tiempo, y Augusto Lotti, a los 31 del complemento. A los 50 de la segunda etapa, Lucas Blondel logró descontar el marcador para el “Xeneize”. En la previa del encuentro, se generó ambiente hostil en el Estadio Néstor Díaz Pérez, ya que el central de Boca, Cristian Lema, fue recibido con abucheos e insultos por parte de los hinchas del “Grana” desde la entrada en calor hasta el inicio del encuentro. Cabe destacar, que en enero de este año el defensor de 33 años decidió irse de Lanús para jugar en el “Xeneize”.



En el arranque del partido, el equipo de Diego Martínez tuvo levemente más la posición de la pelota pero apenas se acercó al arco de Lucas Acosta. El “Grana” cada vez que tenía el balón era más ofensivo y le generaba dificultades a la defensa de la visita. Cuando el partido se estaba armando y no había un dominador claro, el conjunto de Ricardo Zielinski pegó primero y a los 14 minutos de la mano de Walter Bou logró la apertura del marcador.



La jugada inició con una pérdida de la pelota por parte del “Xeneize” en la mitad de cancha. El balón fue capturado por Raúl Loaiza, quien asistió con un pase filtrado desde el centro del campo a Bou, que apenas controló en la media luna del área, ante Nicolás Figal y Lema que se encontraban mal parados, remató en soledad y convirtió.



Con la ventaja, Lanús fue más que Boca durante toda la primera parte, aunque la posición de la pelota fue dominada por el equipo de Martínez. La más clara para el “Xeneize”, que tuvo un pobre desempeño en los primeros cuarenta y cincos minutos y apenas le generó peligro a la hora de atacar, fue un cabezazo de Lucas Janson tras un centro de Kevin Zenón que exigió al arquero Acosta, pero pudo mantener su valla en cero.



Bou, que aplicó la “ley de ex” al convertir la apertura del marcador, en el cierre de la primera parte tuvo la posibilidad de aumentarlo al picar la pelota ante la salida de Sergio Romero pero el remate se fue por al lado del palo. En el complemento, desde el inicio el “Xeneize” -que cambió la cara en relación a la primera parte- se volcó completamente en ataque para buscar el empate del encuentro y empezó a generar aproximaciones con peligro, pero las mismas no terminaban de vencer la valla de Acosta en Lanús, que la defendía a capa y espada.



Con los ingresos de Edinson Cavani, quien retornó tras su lesión, y Ezequiel Bullaude, Boca fue más ofensivo y por momentos todos sus jugadores de campo -menos “Chiquito Romero- se encontraban en campo de Lanús en busca del empate que merecía pero no llegaba, al cabo de 30 minutos del segundo tiempo.



Cuando el “Xeneize” era ampliamente superior, el conjunto de Zielinski aprovechó un ataque aislado para aumentar la ventaja en el marcador a los 31m. En una buena triangulación por la izquierda, Ramiro Carrera, que le ganó la espalda a Marcelo Saracchi, tiró un pase al medio sobre la raya final de la cancha ante la ineficaz marca de Cristian Medina y Figal y el que apareció por el centro fue Augusto Lotti para poner el 2 a 0 para el local.



Pese a estar con dos goles en desventaja el conjunto del DT Martínez mantuvo la misma intensidad para atacar. El uruguayo Cavani tuvo el descuento, tras un centro del peruano Advíncula, pero el delantero cabeceó de extraña manera y mal, y malogró logró lo que era el 1 a 2 para Boca.



Para agregarle, en el cierre del partido el ex PSG, de Francia, y Manchester United, de Inglaterra, tuvo un tiro al palo y buscará volver al gol ante el “Millonario”. El “Xeneize” siguió en busca de descontar el marcador y como premio al mérito lo logró gracias a Lucas Blondel. El lateral por derecho que ingresó en el complemento puso el 2 a 1 para la visita, a los 50 minutos del partido, tras un mal despeje de la defensa del “Granate” luego de un centro al área de Lautaro Blanco, pero el equipo del DT Martínez se quedó sin tiempo para ir a buscar el empate.



Los hinchas de Lanús, tras finalizar el partido, empezaron a palpitar el clásico con Banfield de la próxima fecha. Por su parte, el entrenador Diego Martínez perdió por primera vez desde su llegada al conjunto de la Ribera. En la próxima fecha -la interzonal-, el “Granate” recibirá a Banfield, para jugar el “Clásico del Sur” el domingo a las 22 en el Estadio Ciudad de Lanús. Mientras que, el “Superclásico” entre el “Xeneize” y River Plate, será a las 17 en el Mâs Monumental.



Síntesis



Lanús: Lucas Acosta; Julio Soler, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti y Brian Aguirre; Luciano Boggio, Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza y Marcelino Moreno; Walter Bou y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.



Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolas Figal y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Lucas Janson y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.



Goles en el primer tiempo: 14m. Walter Bou (L).



Goles en el segundo tiempo: 31m. Augusto Lotti (L) y 50m. Lucas Blondel (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Edinson Cavani por L. Janson (BJ) y Ezequiel Bullaude por J. Campuzano (BJ); 15m. Ramiro Carrera por R. Loaiza (L) y Augusto Lotti por M. Moreno (L); 20m. Gonzalo Perez por F. Peña Biafore (L); 32m. Agustín Rodriguez por W. Bou (L); 34m. Luca Langoni por C. Medina (BJ); 39m. Lautaro Blanco por M. Saracchi (BJ) y Lucas Blondel por L. Advíncula (BJ).



Amonestados: L. Boggio, L. Acosta y R. Carrera (L). J. Campuzano, E. Fernandez y E. Bullaude (BJ).



Árbitro: Silvio Trucco.



VAR: Germán Delfino.



Cancha: Néstor Díaz Pérez.