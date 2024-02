Boca y Defensa y Justicia empataron en la Bombonera

sábado, 10 de febrero de 2024 23:11

Boca Juniors empató esta noche de local con Defensa y Justicia, 0 a 0, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.



Tras haber hecho local en la cancha de San Lorenzo frente a Sarmiento de Junín, por la segunda jornada, el “Xeneize” volvió a jugar en la Bombonera por primera vez en 2024 y luego de 3 meses y el recibimiento de su gente fue espectacular, dándole el empujón necesario al equipo de Diego Martínez previo al cotejo.



El tramo inicial del partido fue de mucho de estudio entre ambos. Boca le cedió el balón al “Halcón” de Varela, que manejó la pelota entre sus defensores centrales y optó por jugar largo ante un conjunto de Martínez que se encontraba bien parado, por lo que dichos envíos no le hacían daño.



El equipo de Julio Vaccari con el correr de los minutos se fue apagando, Boca pasó a dominar el juego y a generar jugadas de peligro por las bandas, de la mano de Luis Advíncula y Lautaro Blanco, último refuerzo que hizo su estreno en la Bombonera.



Pese a eso, ninguno de los conjuntos tuvo la suficiente claridad para imponerse en el marcador. El “Xeneize” fue un poco más ofensivo que su rival, pero no hizo los méritos necesarios para hacer caer la valla de Cristopher Fiermarin, que cada vez que su equipo lo necesitó, respondió de buena manera.



Cuando estaba por culminar el primer tiempo, a los 43 minutos, el árbitro Jorge Baliño señaló penal a favor del “Halcón” tras una supuesta infracción de Lucas Blondel sobre Alexis Soto, pero minutos después con el llamado del VAR, manejado por Pablo Dóvalo, lo terminó anulando.



Ya en el complemento, Boca volvió a dominar y se volcó completamente en campo de Defensa y Justicia en busca de abrir el marcador.



Cuando el “Xeneize” tenía controlado el encuentro, una desatención de Cristian Lema le provocó la pérdida de la pelota. Tras un pase filtrado, Nicolás Fernández se fue mano a mano con Sergio Romero y terminó anotando para Defensa, pero segundos después fue anulado el tanto porque el jugador se encontraba en posición adelantada.



Con el correr de los minutos, el equipo de Martínez acentuaba su ambición y, a su vez, empezaba a agigantar la figura del arquero Fiermarin, que evitó en reiteradas oportunidades la caída de su arco.



Y aunque el equipo de Vaccari atacaba poco en el complemento, pero cada vez que lo hacía dañaba a la defensa de Boca. Así, a los 24m, tras un centro pasado, Gastón Togni recibió y remató ante un “Chiquito” Romero que estaba vencido y el que se interpuso en el disparo fue Blondel, que salvó casi en la línea de la caída de la valla de su equipo.



En el tramo final del partido, Boca siguió yendo, cada vez con más intensidad, en busca del gol que le diera la victoria, pero se le hizo imposible romper la valla del arquero uruguayo Fiermarin, que fue la figura del encuentro.



Al equipo de Martínez le faltó mucha claridad de cara al arco y no estuvo fino en los metros finales de la cancha, es por eso que el cotejo terminó en un chato, 0 a 0.



En la próxima fecha, el “Xeneize” se medirá frente a Central Córdoba (SE) en la Bombonera, el miércoles a las 19.15 horas. En tanto, el “Halcón” visitará a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, el mismo día pero desde las 17.00.