Nazareno Fúnez: "Ascendió San Juan, ascendió una provincia"

"Hicimos feliz a una provincia". Con esas palabras Nazareno Fúnez celebró el triunfo de San Martín ante Gimnasia de Mendoza, lo que le permitió al Verdinegro ascender a Primera División. El jugador logró anotar uno de los goles del triunfo.

"Lo estaba deseando. Al principio no confiaban pero se fueron dando las cosas, fuimos demostrando que nos merecíamos estar acá, quizás jugar la primera final, no se nos dio y fuimos por la segunda, el camino más largo y acá estamos, lo podemos disfrutar", señaló.

El jugador rosarino, que fue goleador del equipo, hizo un gol en la final después de una operación de apéndice. "Es increíble, una decisión difícil bajar a B Nacional a sumar minutos, pero después de un año y medio con 19 goles me encuentro con un ascenso y lo del apéndice ni hablar", destacó.

Luego agregó: "Hace 20 días entraba a un quirófano y no soñaba con esto. Hace 10 días me dijeron que podía empezar a correr, me metí a entrenar doble turno con mi profe personal que le mando un abrazo y le agradezco a Nico, a los que están en el club, a nuestro segundo profe Hernán que me bancó los días que teníamos descanso metiéndole, yendo temprano igual a correr. El sacrificio tiene su premio y acá estoy".

Finalmente reconoció que todo esto "es mi sueño volver a jugar en Primera y Dios quiera que con esta camiseta que me hizo muy feliz. Lo quiero compartir con toda mi familia, mi novia que está ahí arriba, mis amigos, mi familia que se fue a la popular, que no me pudieron haber en todos los 6 meses a San Juan porque era muy lejos y acá están acompañando, una alegría hermosa".