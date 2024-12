Antuña, entre lágrimas: "se lo dedico a mi viejo que dejó la vida acá"

domingo, 8 de diciembre de 2024 19:44

"Por mi viejo, falleció hace 6 meses, y dejó la vida acá". Con esas palabras y con lágrimas en los ojos Raúl Antuña se mostró muy emocionado con el triunfo de San Martín ante Gimnasia en el Gigante de Alberdi, en Córdoba. El equipo sanjuanino logró el tan ansiado ascenso a Primera División y eso llenó de alegría a la provincia.

El DT no sólo recordó en este importante momento a su padre sino a toda su familia y, por supuesto, al club con la hinchada. "Creo que quedamos en la historia", destacó el DT en TyC Sports y luego agregó: "Venimos de hace mucho trabajando, con un grupo de amigos, un grupo de trabajo. Se armó hace 3 años después de la pandemia, coordinación, manager, técnico interino no queríamos dirigir. Jorge nos insistió, nos insistió, confió y hoy le pudimos dar una alegría tremenda a esta gente".

Luego consideró que el equipo Verdinegro ha "sido uno de los mejores": "porque hemos viajado mucho, hemos dormido mucho tiempo en el colectivo, hemos hecho un desgaste tremendo a lo largo, y hemos demostrado que por el momento jugamos bien".

"Hemos sido efectivos, hemos sido uno de los equipos que menos han perdido el campeonato que pocos goles nos han convertido. Hemos sido efectivos, entonces creo que es meritorio tendremos que hacer un análisis más exhaustivo de todo esto. Pero si también la campaña de San Martín de Tucumán ha sido extraordinaria, lamentablemente no puedo. No me quiero olvidar de Pancho que es un amigo, lo armamos con Pablo, con Jorge, a este equipo. Pancho loco, es todo tuyo también, 50 y 50", destacó.

Antes de despedirse, felicitó a Gimnasia por haber llegado hasta esta instancia porque "hizo una campaña bárbara". "Nos vamos con algo que vinimos a buscar. Creo que ganamos muy bien la final... Fuimos justos y merecedores de todo esto. Mi viejo, mi tío, mi madrina. He tenido muchas pérdidas en los últimos 10 meses. He tenido muchas pérdidas", finalizó no sin antes mandarle un beso a su familia, a su esposa e hija pero también a su mamá "que la está peleando".