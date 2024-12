A horas de la final, Antuña reveló lo que usará ese día en la cancha: "por pedido de mi hija"

viernes, 6 de diciembre de 2024 09:41

Se acerca el día de la gran final entre San Martín de San Juan y Gimnasia de Mendoza, un encuentro que ya se palpita con mucha pasión entre los hinchas. A poco más de 48 horas del partido por el ascenso en Córdoba, Raúl Antuña, DT del Verdinegro, se mostró agradecido pero también con muchas expectativas.

En este contexto confesó que no tiene cábalas pero su hija le hizo un pedido que cumplirá. Para ese día del partido clave, usará un pantalón verde musgo y una remera negra. "Lo hago precisamente por pedido de mi hija", expresó el DT en radio Sarmiento para luego detallar entre risas: "El otro día iba a estar en el palco viendo el partido, me iba a poner el buzo y me dijo 'papá, no te cambies la ropa porque te mato'. Así que voy a estar con la misma ropa porque ella me prepara el buzo, entonces voy a ir de la misma forma que me he venido vistiendo de local. Si no, ya voy a tener un problema en el lugar".

Por otro lado, destacó que ésta es "una final" y que están "confiados. "Siempre con esfuerzo, pensando en el bien, en el día a día", señaló y subrayó que los jugadores han "hecho muchos sacrificios y han soltado todos los imponderables que se les han presentado. Creo que el plantel tiene muy bien merecido jugar en esta instancia, por la campaña que ha hecho en la fase clasificatoria. Llegamos en un muy buen momento".

"Para nosotros estamos enfocados en que es una finalísima, no podemos fijar de qué provincia es. Para la gente, el condimento hay una historia de muchos años, de muchos enfrentamientos, el torneo semi-profesional, el torneo profesional, y nosotros nos tenemos que enfocar en que es una finalísima", apuntó.

Finalmente, Antuña agradeció a cada uno de los jugadores del equipo "por todo lo que vienen realizando, lo que han hecho, y esa gracia abarca muchas cosas, ellos son muy inteligentes y saben a dónde va dirigido el mensaje".

Pero también hubo palabras de agradecimiento para los hinchas: "están haciendo un esfuerzo para viajar de diferentes modos, de diferentes maneras para llegar a Córdoba. Les pedimos que confíen en este equipo, que confíen en estos jugadores que van a dejar todo para darle la alegría mayor. Nosotros, aparte del cuerpo técnico, no tenemos más que agradecimiento, el apoyo, la energía, las muestras de cariño que nos hacen en el día a día".