Sanjuaninos campeones y subcampeones en Mendoza: ahora viene el turno del Tanque Mercado

Mendoza fue escenario de una de las finales más esperadas del boxeo cuyano, y los pugilistas sanjuaninos no solo cumplieron con las expectativas, sino que dejaron una huella imborrable. El Club de Boxeo Aconcagua, con 10 boxeadores en competencia, logró conquistar un total de 10 podios, con 6 campeones y 4 subcampeones en el Torneo Cuyano.

Este resultado no solo es un reflejo del arduo trabajo de los boxeadores, sino también del esfuerzo continuo de su equipo de entrenadores, liderado por el profesor Claudio Pereyra.

Los campeones cuyanos:

Tatiana Carrizo

Irene Gordillo

Milagros Carrizo

Claudio Cortez

Exequiel Escobar

Jerónimo Valls

Los subcampeones:

Lisandro Quiroga

Ignacio Laciar

Esteban Carrizo

Luciano Ortega

Claudio Pereyra, entrenador del equipo, no ocultó su satisfacción por los logros obtenidos. “Estamos más que orgullosos de nuestros boxeadores, de los que no pudieron y dejaron todo en el ring, y de aquellos que demostraron todo su trabajo y dedicación a lo largo de todo el año. Los resultados no son casualidad; estos chicos se lo han ganado con esfuerzo y sacrificio”, comentó emocionado el profe Pereyra.

Este éxito llega en un año clave para el Club Aconcagua, que continúa desarrollando boxeadores de alto nivel, y ahora pone la mirada en el futuro con la llegada de nuevas promesas y el debut de una de las figuras más esperadas: Jonatan "El Tanque" Mercado.

DEBUT DEL TANQUE:

El 13 de diciembre, el boxeo sanjuanino vivirá una noche intensa en el Club Palmira, en Santa Lucía, con un evento organizado por el Club RM Boxing de los hermanos Ricardo y Mauricio Muñoz. El evento promete ser un hito para la provincia, con la presentación de los mejores boxeadores amateurs de San Juan y, especialmente, con el esperado debut profesional de Jonatan "El Tanque" Mercado.

"El Tanque", quien ya es reconocido por su poderosa pegada y su incansable trabajo físico, hará su debut profesional ante el cordobés Héctor “El Hachero” Márquez, en una pelea que promete ser de alto voltaje. "El Tanque está trabajando más duro que nunca, en diferentes turnos con la preparadora física Rita Pelayes para llegar a dar todo. Acostumbrado a entrenar fuerte hoy se entrena el doble, Prometiendo ganar por la vía rápida", señaló el profesor.

Entradas anticipadas disponibles:

Las entradas anticipadas para este evento de boxeo están a la venta en varios puntos de la provincia:

Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo (Chimbas)

Unión Vecinal de Campo Afuera (Albardón)

Club RM Boxing (Barrio Los Zorzales, Rivadavia)

Las entradas estarán disponibles a partir de las 20hs, y se espera que la demanda sea alta debido al interés generado por el debut de “El Tanque” Mercado y la presencia de los mejores talentos del boxeo sanjuanino.