Fiebre Verdinegra: las empresas de colectivos sumaron unidades para viajar a Córdoba ante la gran demanda

miércoles, 4 de diciembre de 2024 22:25

Este domingo 8 de diciembre, el sueño de San Martín de San Juan por ascender a Primera División se juega en Córdoba frente a Gimnasia de Mendoza, un partido que ha generado una enorme expectativa entre los hinchas Verdinegros. Ante la gran demanda de pasajes para viajar hacia la capital cordobesa, las empresas de colectivos han tenido que adaptarse rápidamente, sumando unidades extras para satisfacer a los miles de sanjuaninos que no quieren perderse este trascendental encuentro. Además no harán escala e irán directamente.

Las agencias de transporte informaron a Diario La Provincia SJ que reportaron una venta masiva de pasajes, especialmente para los viajes del sábado, que saldrán a las 22 horas y llegarán a Córdoba alrededor de las 7 de la mañana del domingo. Sin embargo, debido a la alta demanda, algunas empresas, como Socasa, ya han agotado su disponibilidad para ese día y han comenzado a ofrecer pasajes para viajar el viernes, con el fin de garantizar un lugar para quienes prefieren llegar un día antes al partido.

Desde la empresa Autotransporte San Juan Mar del Plata, Alfonso detalló que ya el martes se habían agotado todos los pasajes que comunmente tienen a la venta para el fin de semana. Por eso este miércoles en la mañana decidieron sumar una unidad: "en cuatro horas más o menos se vendieron casi todos los pasajes, de 56 se vendieron 45. Estamos recién a miércoles, así que todavía falta, posiblemente si se completa capaz que se ponga otros esfuerzos más. Hemos vendido grupo familiar, a compañeros y hasta parejas".

El escenario es el mismo en la empresa Cata Internacional, donde los horarios de salida son un poco más tempranos que Autotransporte San Juan. En este caso tuvieron a la venta el viaje en su horario diario más un refuerzo.

Por otro lado, Karen de Socasa informó que no tienen más pasajes disponibles para el sábado y explicó que muchos hinchas ya están optando por viajar el viernes. "La verdad que nos está yendo muy bien, sorprendidos porque mucha demanda y bueno desde hace dos días que estamos vendiendo bastante para el fin de semana. Algunos chicos se van el viernes pero la mayoría se van el sábado, tenemos tres servicios y vuelta también el domingo en la noche, tres servicios de vuelta. Hay algunos que todavía están preguntando pero nosotros ya no tenemos más coches", comentó. El servicio de ida y vuelta, con promoción, tiene un costo de 58.000 pesos, un precio que muchos no dudaron en aprovechar.

El clima de fiesta y expectativa por el ascenso de San Martín ha generado un fenómeno social que va más allá del fútbol, con hinchas que hacen todo lo posible por acompañar a su equipo. Las empresas de transporte se han visto desbordadas por la demanda y, aunque algunos ya no tienen pasajes para los días más cercanos, es probable que sigan sumando unidades para satisfacer a los últimos viajeros interesados en ser parte de este histórico partido.