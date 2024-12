Alejandra Perona fue elegida presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina y surgió una nueva polémica

martes, 31 de diciembre de 2024 19:36

La Federación Ciclista Sanjuanina concretó nuevamente una asamblea para elegir sus nuevas autoridades de acuerdo a las resoluciones que dictaminó la Justicia. Según ese acto administrativo, Alejandra Perona, es la nueva presidente de la entidad del ciclismo sanjuanino. El punto de controversia surgió cuando el sector liderado por Rodolfo Virhuez señaló que la Justicia había dictado una medida cautelar que suspendía el desarrollo de la elección, pero desde el otro sector manifestaron que no fueron notificados de la medida.

Los representantes de los clubes habilitados concretaron la votación y fue proclamada como presidente Alejandra Perona. Por su parte, el sector liderado por Virhuez emitió un duro comunicado en referencia a la realización de la asamblea para renovar autoridades. “Consideramos inaceptables la prepotencia, el autoritarismo y el atropello que empañan los valores de respeto y legalidad que deben regir el deporte sanjuanino”, indica el comunicado.

Posteriormente señala “Rechazamos firmemente la desobediencia a las órdenes judiciales y la presencia de prácticas al espíritu de una actividad que siempre ha sido un ejemplo para las familias sanjuaninas”.

Por su parte, las nuevas autoridades de la federación Ciclista Sanjuaninos rechazaron las acusaciones a través de un comunicado. “Informarnos a toda la comunidad ciclística, que de nuestra parte solo ha habido un cabal cumplimiento de una orden administrativa legitima de realizar un acto eleccionario en los plazos y términos informados por la autoridad estatal: la Inspección General de Persona Jurídica, no existiendo ninguna desobediencia a orden judicial alguna que se nos haya notificado de manera formal y de forma oportuna”, precisaron.

“Tratarnos de “prepotentes y autoritarios” es solo un reflejo de la actitud que ellos mismos tuvieron en la asamblea anterior anulada del 16 de septiembre y en la celebrada en el día de ayer, no queriendo dar apertura a la asamblea, no participando e incluso no dejando sesionar en el recinto institucional, que solo perjudicaron una vez más a nuestra querida institución”, sostuvieron

La lista liderada por Alejandra Perona se mostró confiada en que los actos desarrollados en la asamblea fueron efectuados de acuerdo a la reglamentación. “Solo nos queda por agregar que la autoridad administrativa es quien determinara la legalidad de la asamblea o en su defecto será la justicia en su oportuna intervención, para lo cual nosotros colaboraremos fervientemente con ambos organismos para que se dilucide la verdad de los hechos”, expresaron.

El comunicado fue firmado por los representantes del Club Juan B del Bono, Roberto Carlos Acosta, Unión Vecinal General Manuel Belgrano, Eduardo Zarate Salina, Fundación Planeta Ramírez, Raúl Albarracín. Caucete Pedal Club: Luis Edmundo Gómez y la presidenta electa de la Federación Ciclista Sanjuanina: Alejandra Perona.