El tierno mensaje que el Dibu Martínez publicó en esta Navidad

miércoles, 25 de diciembre de 2024 16:42

El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez publicó un post en su cuenta de Instagram acompañado de fotos con su familia con un mensaje familiar: "La familia es lo importante, feliz navidad".



Martínez tuvo un gran año donde consiguió la Copa América con la "Albiceleste" además de que consiguió hacer una gran temporada con el Aston Villa, clasificándose a la Champions League en la que actualmente se encuentran quintos a cinco puntos del líder y clasificando a octavos de final a falta de dos fechas para que termine la primera fase.



Además, el arquero en el plano individual, tuvo un gran año donde consiguió tres premios, demostrando que es el mejor arquero del mundo en la actualidad.





El "Dibu" compartió junto al piloto argentino Franco Colapinto que estuvo corriendo en la Fórmula 1 con Williams, el premio Olimpia de Oro como los mejores deportistas argentinos de 2024, durante la ceremonia de la entrega de los galardones que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD).



Por otra parte, fue galardonado con el Premio Yashin como el mejor arquero del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro por segunda vez consecutiva. El arquero, que había ocupado el puesto 18° en la votación por el Balón de Oro, superó en la competencia a destacados rivales como Andriy Lunin, Diogo Costa, y Gianluigi Donnarumma.



Finalmente, también recibió el premio The Best a mejor arquero por segunda vez en su carrera. Con ese premio, el "Dibu" se convirtió en el arquero más ganador de The Best, ya que también se lo había quedado en el 2022, producto de su actuación en el Mundial de Qatar con la Selección argentina.



El arquero argentino también estuvo incluido en el equipo del año, y cierra este 2024 lleno de trofeos y logros junto a su familia, dejando en claro que lo más importante siguen siendo ellos.