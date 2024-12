Miadosqui aseguró que a San Martín no le regalaron nada

domingo, 1 de diciembre de 2024 23:05

San Martín de San Juan consiguió una victoria trascendental este domingo, que le aseguró el pase a la final del Reducido de la Primera Nacional 2024. El Verdinegro se impuso con autoridad ante su rival, mostrando una gran determinación y dejando claro que el sueño del ascenso está más vivo que nunca.

Tras esto, el presidente del club, Jorge Miadosqui, habló con la prensa y destacó el esfuerzo de todo el plantel y cuerpo técnico: "Hicimos un gran trabajo durante todo el año y se ve reflejado en esto. El esfuerzo y la cantidad de gente que vino hoy a la cancha nos da una alegría enorme. He vivido muchas alegrías con el fútbol, pero la imagen de hoy, viendo a esta gente apoyando al club, es algo muy especial".

Miadosqui también agradeció a los hinchas que siempre apoyaron al equipo: "Agradecerles a los que creyeron en nosotros y nos acompañaron, y a los que no lo hicieron. Hubo mucha gente que 'prendió vela' para que esto no pasara". Además, destacó que esas personas deberían rezar para tener un buen desempeño de su "club" en el Regional.

Además, el presidente aprovechó la oportunidad para agradecer al personal de la policía por el esfuerzo realizado para que la jornada transcurriera con normalidad y como una verdadera fiesta. "Gracias al personal policial por su dedicación, tanto hoy como durante toda la semana", comentó.

Con el triunfo ya en sus manos, San Martín se prepara para enfrentar a Gimnasia de Mendoza en la gran final. El objetivo ahora es lograr el ansiado ascenso a la Primera División, lo que representa el máximo desafío para el Verdinegro.

Reflexión sobre el camino recorrido y el sueño del ascenso

Miadosqui también reflexionó sobre el recorrido de San Martín en el torneo: "Tuvimos un gran año. Le dimos lo mejor a este equipo, pusimos todo lo que había que poner para llegar hasta aquí, y ojalá que se nos dé. Estamos a un paso de jugar en Primera División, que es el sueño de todos. Ojalá que podamos lograrlo".

"Me emociona mucho haber conseguido este logro en el club, donde muchos no creían que podríamos llegar. Desde el primer momento dije que era ahora o nunca. Si la gente nos hubiera acompañado mucho más desde el principio, quizás estaríamos jugando la final más corta, pero nos fuimos por el camino más largo. Ahora, con el objetivo cerca, espero que todos apoyemos esta patriada", expresó el presidente, haciendo un llamado a la unidad.

Crítica y llamado a la unidad

Miadosqui no dejó de expresar su sentir sobre la situación de la provincia: "Hay mucha gente que prendió velas para que no llegáramos hasta aquí. Es triste que haya tanto resentimiento y envidia en San Juan, algo que no debería pasar. San Juan sería una provincia más grande si no fuéramos tan resentidos. Tenemos un éxito deportivo que aún podemos complementar, y vamos a ir a buscar lo que queremos: el ascenso a Primera".

La final por el ascenso

Sobre lo que vendrá, Miadosqui cerró: "Ahora vamos a disfrutar este logro, pero sabemos que estamos a un paso de la gloria. Es ahora o nunca. Vamos a ver dónde se juega la final y trataremos de buscar el mejor lugar para todos".

Además, elogió el desempeño del equipo: "Sacamos 70 puntos, jugamos un gran torneo. Hoy, sufrimos, pero ganamos con carácter. En cuanto a los rumores sobre mi relación con Chiqui Tapia, lo aclaro: tengo una excelente relación con él, somos compañeros de selecciones. Los árbitros hicieron un gran trabajo y no vinieron a beneficiarnos. Lo que hay que mirar es el juego en sí, porque a San Martín no le regalaron nada".