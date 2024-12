Antuña tras el triunfo de San Martín: "me pone feliz ver a la gente ilusionada"

domingo, 1 de diciembre de 2024 22:18

San Martín de San Juan hizo historia al clasificar a la final del Reducido de la Primera Nacional 2024, luego de una destacada campaña que lo llevó a luchar por el sueño del ascenso. Después de muchos años de espera, el Verdinegro logró instalarse entre los dos mejores equipos de la categoría y ahora se medirá ante Gimnasia de Mendoza en una final que promete ser intensa.

En este escenario, el DT de San Martín, Raúl "Perruco" Antuña, sostuvo a la prensa que el equipo está preparado para enfrentar el desafío que representa la final ante Gimnasia de Mendoza. "Todavía falta un paso importante. Hoy lo hablábamos en la charla. Lo que siento por estos jugadores, por lo que han entregado, por el esfuerzo que han puesto a lo largo de este torneo, es algo que me emociona profundamente. No era un partido sencillo de jugar, porque había mucha ilusión, muchos sueños en juego. A lo largo de la semana, el movimiento de la gente, el aliento, las energías que percibimos no hacían fácil el partido. Teníamos que ganarlo, la presión de jugar en casa estaba presente, pero hoy los jugadores demostraron que les gusta jugar con presión, que saben cómo manejarla, y eso nos sigue alimentando este pequeño sueño", resaltó a la prensa.

Luego, sumó que el carácter, el esfuerzo, la entrega y el corazón que pusieron en cada pelota fue algo que valoró profundamente. "Soy muy agradecido porque cumplieron a la perfección con lo que habíamos hablado. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la gente a lo largo del partido, sobre todo cuando ellos tuvieron algunas aproximaciones, ahí la hinchada nos alentó aún más. Pero lo que más me pone feliz es ver a la gente ilusionada, a la gente que hacía mucho tiempo no estaba en la cancha. He visto familias, que llegaron muy temprano al estadio, sin inconvenientes, disfrutando del partido, y eso es algo muy positivo para el fútbol sanjuanino", subrayó.

Por otro lado, sumó que "debemos recordar siempre que estamos vistiendo una camiseta que representa a San Juan, no solo a San Martín. Ahora más que nunca, todos debemos unirnos. Sabemos que podemos devolverle la alegría a nuestra provincia, a una institución que viene haciendo las cosas muy bien y creciendo a pasos agigantados". Y agregó que están a un partido de poder lograr el ansiado sueño del ascenso. "Estamos a un partido de lograrlo. Las expectativas están creadas, y los jugadores realmente merecen vivir este momento. Hay que disfrutarlo con mesura, pero con la conciencia de que todavía falta un paso más", contó.

Además, indicó que vivió este partido de manera diferente. Luego, destacó que su temperamento a veces lo traiciona en muchos momentos cuando está en el campo. "Sabíamos lo que habíamos fallado en el partido anterior y, desde el primer momento, demostramos que queríamos ganar. En una semifinal, con tanto por perder y poco por ganar, era difícil, pero nuestra idea era marcar rápido, no llegar al final del partido dependiendo de un gol. Sabíamos que si la oportunidad llegaba, debíamos liquidarlo lo antes posible", destacó.

Por último, remarcó: "Vamos a esperar hasta último momento, donde sea que se juegue, tenemos que estar listos, viajar y presentarnos. Y estoy seguro de que estos jugadores van a dejar todo en el campo de juego. Cada vez estoy más convencido de que le van a dar una gran satisfacción a la gente".