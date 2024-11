Días y horarios de la final y el Reducido de la Primera Nacional: ¿Cuándo y a qué hora jugará San Martín?

viernes, 1 de noviembre de 2024 19:12

Tras 38 fechas de muchísima acción, quedó todo listo para la etapa de definición de la Primera Nacional. A la final por el primer ascenso a Primera División ya confirmada entre San Martín de Tucumán y Aldosivi en el Gigante de Arroyito, se le sumaron todas las series para el Reducido por el segundo salto a la máxima categoría del fútbol argentino.

Cabe destacar que el pasado sábado se definió la zona B en la que el Tiburón quedó como líder tras vencer 2-0 a San Telmo en el estadio José María Minella. Luego quedó Deportivo Madryn (2°, con 64 puntos), Nueva Chicago (3°, con 64), Gimnasia de Mendoza (4°, con 63), San Telmo (5°, con 62), Colón (6°, con 58), Defensores de Belgrano (7°, con 58) y Gimnasia y Tiro de Salta (8°, con 58).

Por otro lado, la zona A culminó con el Santo tucumano como líder. San Martín de San Juan (2° con 70 puntos), Quilmes (3° con 60), All Boys (4° con 58), Gimnasia de Jujuy (5° con 58), Estudiantes BA (6° con 56), Racing de Córdoba (7° con 53) y San Miguel (8° con 53), fueron los otos equipos que completaron la clasificación.

Cuándo y donde se jugará la final por el primer ascenso

El duelo entre San Martín de Tucumán y Aldosivi será este domingo a las 15 en el Gigante de Arroyito. Yael Falcón Pérez será el arbitro principal , asistido por Maximiliano Del Yeso y Sebastián Rainieri. Además, como cuarto irá Lucas Caballero y habrá VAR.

Este encuentro definirá quien ascenderá y participará del torneo de 30 equipos del 2025.

Falcón Pérez a cargo del duelo. AFP

Días y horarios del Reducido

Sábado 2 de noviembre

13:45hs (TyC Sports): San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy

17:00hs: Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires

20:05hs (TyC Sports): Quilmes vs. Defensores de Belgrano

Domingo 3 de noviembre

13:00hs (DirecTv): Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba

17:00hs: Deportivo Madryn vs. San Miguel

18:00hs: San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Salta

Lunes 4 de noviembre

21:10hs (TyC Sports): All Boys vs. Colón

Los árbitros del Reducido

San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy

Árbitro: Gastón Monsón

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Matías Billone

Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes (BA)

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Jonathan de Oto

Quilmes vs. Defensores de Belgrano

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Nueva Chicago vs. Racing (Cba.)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

Dep. Madryn vs. San Miguel

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

San Martin (S.J.) vs. G. y Tiro (Salta)

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

All Boys vs. Colón

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

El formato del Reducido

En la primera ronda (octavos de final), como se visualiza en la llave de cruces, jugarán los primeros siete de cada zona -sin incluir punteros- y los duelos serán cruzados entre grupos: 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°. Los matchs son a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva (pasa con un empate).

En cuartos, a los siete clasificados se les suma el perdedor de la final. Allí se arma una tabla general y se vuelven a emparejar igual que en 8vos. Ahora, ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor ubicado, que define como local. En semifinales se mantiene lo mismo que en la fase pasada.

Descensos y partido desempate por la permanencia

La otra cara de la moneda también tiene definiciones. Claro, porque a pesar de que en la Zona A está la confirmación de que Guillermo Brown descendió y Talleres (RE) jugará la promoción, en la B todavía no hay nada definido. Por eso es que, tras quedar con la misma cantidad de puntos, Brown de Adrogué y Atlético Rafaela jugarán un partido desempate para ver quien ocupa cada plaza.

Y ese encuentro también tiene día, hora y sede confirmadas: será el próximo sábado 2/11 a las 16, en el Estadio Único de San Nicolás. Tal lo mencionado, el ganador jugará la promoción ante el conjunto de Escalada. El perdedor, bajará de categoría.

Arbitraje del desempate en San Nicolás

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Felipe Viola

Fuente: Olé