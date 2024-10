Liga Sanjuanina: estos son los resultados de la fecha 14

domingo, 20 de octubre de 2024 17:42

El sábado comenzó la fecha 14 del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina de Fútbol con emocionantes encuentros y ya estan disponibles los primeros resultados. Villa Obrera logró una victoria ajustada al derrotar a Trinidad por 1-0, gracias al gol de Franco Tapia, quien se convirtió en el héroe del partido para el conjunto de Chimbas.

En otro duelo destacado, San Lorenzo se impuso con contundencia a Del Bono, marcando un claro 3-0. Los goles fueron anotados por Alejo Benegas y Ariel Sánchez, quien anotó en dos ocasiones, llevando a los ulluneros a una victoria convincente.

Próximos encuentros de la fecha 14:

Lunes 21 de Octubre

- 4ta: 19:00 | 1ra: 21:30

Aberastain vs. Atenas

Cancha Unión

Martes 22 de Octubre

- 4ta:14:30 | 1ra:17:00

Sp. Picón vs. Alianza

Sp. Peñarol vs. Juventud Zondina

Colón Junior vs. San Martín

Miércoles 23 de Octubre

- 4ta: 14:30 | 1ra:17:00

Marquesado vs. Carpintería

Sp. 9 de Julio vs. López Peláez

Sp. Desamparados vs. Minero

- 4ta: 19:00 | 1ra: 21:30

Unión vs. Sp. Rivadavia