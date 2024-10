Fernando Gago, nuevo DT de Boca: “Vengo con muchas ganas"

lunes, 14 de octubre de 2024 21:23

El flamante DT de Boca, Fernando Gago, delineó un proyecto ambicioso para el club de la Ribera. En sus primeras palabras como entrenador, "Pintita" aseguró que buscará un equipo protagonista, con un juego ofensivo y mucha intensidad. "Quiero un equipo que sepa cómo quiere jugar y que tenga el peso ofensivo suficiente para generar muchas jugadas de gol", afirmó Gago.

Además, el entrenador hizo hincapié en la importancia de la presión alta y la recuperación del balón. "Es innegociable jugar y correr. Cuando tenemos la pelota hay que jugar y, cuando no, tenemos que correr para recuperarla", sentenció.

Consultado sobre los referentes del plantel, como Sergio Romero y Marcos Rojo, Gago fue claro: "El jugador que esté bien va a jugar, independientemente del nombre".

Respecto a los rumores sobre un posible contacto con Leandro Paredes, el nuevo DT lo desmintió categóricamente. "No me he comunicado con ningún jugador. Creo muchísimo en los jugadores que tenemos acá en el club", aseguró.

Gago también se refirió a su salida de Chivas de Guadalajara, aclarando que actuó de manera correcta y que tenía una cláusula de rescisión por pedido del club mexicano.

Con la ilusión de los hinchas puesta en él, Fernando Gago inicia una nueva etapa en su carrera como entrenador. Su llegada a Boca Juniors genera gran expectativa y promete un futuro lleno de desafíos.