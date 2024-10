Confirmado: Gago será el nuevo entrenador de Boca

jueves, 10 de octubre de 2024 12:41

Después de muchos días de incertidumbre, Boca Juniors llegó a un acuerdo con Fernando Gago para que sea el nuevo entrenador del equipo. El técnico de 38 años, formado y nacido futbolísticamente en el Xeneize, volverá al club en su nuevo rol. Pintita ejecutó la cláusula de salida con Chivas de Guadalajara y se despidió en estas horas: no dirigirá el amistoso pactado en Estados Unidos del domingo, llegará a Argentina la próxima semana y debutará en el banco contra Tigre en Victoria.

A través de un comunicado oficial, Chivas informó la situación del saliente entrenador: “El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas. En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico. En el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador, quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren”.

Mucha agua pasó bajo el puente desde la renuncia de Diego Martínez tras la derrota contra Belgrano en Córdoba. El Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, definió que Mariano Herrón tomara las riendas como interino a partir de la semana siguiente y comenzaron las tratativas para confirmar a un sucesor. El apuntado fue Gago, quien hizo sus primeras armas como DT en Aldosivi de Mar del Plata y condujo a Racing de Avellaneda el año pasado antes de desembarcar en México.

Tanto en la directiva de Chivas como en la de la Ribera, primó el silencio, motivo por el cual se sembraron cientos de especulaciones. Los hinchas del Rebaño Sagrado, molestos con los rumores de la inminente salida de su técnico, abuchearon a Gago cuando arribó al estadio para disputar el clásico contra Atlas. El ex Aldosivi y Racing mantuvo su postura en conferencia de prensa: “Tengo contrato, por qué vamos a hablar a futuro, por qué no decimos realmente por qué salió esa información si no hay nada. No puedo asegurar el futuro, pero yo tengo contrato acá”. Hoy cambió la historia.