Carlos Nicolía anunció su retiro del hockey sobre patines

jueves, 10 de octubre de 2024 15:57

"Hoy cierro un ciclo de mi vida, me retengo un privilegiado de la vida, hice lo que amo durante 34 años, ¿qué más puedo pedir? Nada más". Así comenzó el posteo anunciando su retiro, el ídolo sanjuanino del hockey sobre patines, Carlos Nicolía.

Campeón del mundo con la Selección Argentina y en San Juan, el deportista hizo una valoración de su carrera y dio gracias a quienes lo acompañaron en su carrera.

Este es su mensaje completo:

"Tal vez no gané como muchos jugadores, tal vez perdí más de lo que gane , pero gané momentos inolvidables, jugué en los mejores clubes del mundo y contra los mejores, cumplí el sueño de jugar en la selección del país más hermoso del mundo pero nada de eso me deja más orgulloso que el haber podido mantener los VALORES de vida y deportivo que mis viejos me inculcaron de niño y los que intento dar a mis hijos día a día. LA LEALTAD, me prometí a mi mismo cumplir sueños pero siempre con el principio que no iba a ir atrás de fama, dinero y conveniencia sino atrás de la pasión y amor por mi deporte, aprendiendo día a día y luchando por estar en el lugar donde era feliz.

A mi querido OLIMPIA donde aprendí amar este deporte , donde hice mis amigos para toda la vida.

Fueron 10 años de amor en VALDAGNO donde crecí como hombre y deportista

Fueron 10 años en el mejor club del mundo, y lejos el más grande todos BENFICA donde sentí que podía ganar y ser el mejor en todo sentido.

Y fueron muchos años vistiendo la camiseta por la cual empecé y soñé con este deporte MI SELECCIÓN.

Podría estar horas a escribir pero quiero ser lo más corto posible.

AGRADECER, a mis viejos por los valores y enseñanzas que siempre me inculcaron, lo bueno es gracias a ellos

A mis hermanos por que fueron mis primeros compañeros de viaje en esta vida hermosa y mis primeros amigos.

A mis abuelos, tíos, madrina primos amigos que me acompañaron siempre en este camino inolvidable.

A mi Molita que él sabe lo que es para mí

Y por último a mis 4 personas de la vida .

Mi flaca querida, mi Fla por el aguante eterno y soporte incondicional, GRACIAS .

Al ángel Celina que hace años me cuida del cielo, y me aguanto muchisimo siempre.

Y a mis dos MOTORES por el cual cada día de mi vida me levanto por ellos y para ellos Cris y Maní

Los amo y GRACIAS

Como digo siempre, intenté darlo todo y hasta donde pude.

GRACIAS AL HOCKEY POR HABER ESTADO EN MI CAMINO".