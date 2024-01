Primera Nacional: definieron los árbitros para la fecha inicial del torneo

martes, 30 de enero de 2024 19:44

Este año, San Martín de San Juan buscará quedarse con la chance que le permita cumplir el ansiado sueño de ascender. Vale destacar que el Verdinegro contará con un plantel renovado y con un nuevo DT, que tuvo contacto directo, con el flamante Diego Armando Maradona.

Con 38 equipos ahora en la segunda categoría, habrá dos zonas. En cuanto al formato, se mantendrán los dos ascensos a la Primera División para el 2025, y el torneo comenzará en febrero. Los equipos se enfrentarán en series de ida y vuelta. Cabe destacar que los dos mejores de cada grupo deberán jugar una final para definir el primer ascenso. El perdedor de ese duelo, por su parte, jugará el Reducido junto a los que terminen entre el 2° y el 8° lugar de cada zona.

Hace unas horas, definieron a los árbitros elegidos para controlar los partidos de la primera fecha del torneo de la Primera Nacional, a jugarse entre viernes 2 y domingo 4 de febrero.

A continuación el detalle:

-Zona A-



Viernes 2, a las 17.10: Agropecuario de Carlos Casares-Patronato de Paraná; Fabrizio Llobet



Sábado 3, a las 17.00: Chacarita Juniors-Deportivo Maipú de Mendoza; Pablo Giménez.



Sábado 3, a las 17.00: All Boys-Tristán Suárez; Diego Ceballos.



Sábado 3, a las 17.30: Talleres de Remedios de Escalada-San Miguel; Felipe Viola.



Sábado 3, a las 17.30: Estudiantes de Buenos Aires-Ferro; Edgardo Zamora



Sábado 3, a las 21.00: San Martín de Tucumán-Gimnasia de Jujuy; Julio Barraza



Domingo 4, a las 17.00: Arsenal-Guemes de Santiago del Estero; Juan Pafundi



Domingo 4, a las 17.00: Brown de Puerto Madryn-Racing de Córdoba; Nelson Sosa



Domingo 4, a las 19.00: San Martín de San Juan-Alvarado de Mar del Plata; Nahuel Viñas



-Zona B-



Viernes 2, a las 21.30: Mitre de Santiago del Estero-San Telmo; Adrián Franklin



Sábado 3, a las 17.00: Deportivo Morón-Brown de Adrogué; Javier Delbarba



Sábado 3, a las 19.10: Nueva Chicago-Almagro; Franco Acita



Sábado 3, a las 20.00: Aldosivi de Mar del Plata-Atlético de Rafaela; Gastón Monsón Brizuela



Sábado 3, a las 21.10: Colón de Santa Fe-Defensores Unidos de Zárate; Andrés Gariano



Domingo 4, a las 17.00: Almirante Brown-Atlanta; Luis Lobo Medina.



Domingo 4, a las 17.00: Gimnasia y Tiro de Salta-Chaco For Ever; Brian Ferreyra



Domingo 4, a las 19.00: Gimnasia de Mendoza-Defensores de Belgrano; Bruno Amiconi



Domingo 4, a las 20.00: Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Madryn; Juan Pablo Loustau.



-Interzonal-



Sábado 3, a las 19.05: Quilmes-Temperley; Jorge Broggi.

Fuente: con información de Télam y TyC Sports