San Martín buscará el ascenso: brindaron detalles del torneo de Primera Nacional

miércoles, 3 de enero de 2024 17:57

En este 2024, la Primera Nacional contará con 38 equipos confirmados para temporada y, en el predio que la AFA se concretó el sorteo que marcará el camino de todas las instituciones en la próxima campaña.

En este año, San Martín de San Juan buscará quedarse con la chance que le permita cumplir el ansiado sueño de ascender. Vale destacar que el Verdinegro contará con un plantel renovado y con un nuevo DT, que tuvo contacto directo, con el flamante Diego Armando Maradona.

Cómo son los interzonales y por qué se juegan

Insólitamente, no se disputarán todos entre clásicos rivales como sucede en la Primera División del fútbol argentino. Se añadieron este martes por la tarde por pedido expreso de los clubes del Interior. Se jugarán ida y vuelta.

Defensores Unidos vs. Agropecuario

Patronato vs. Colón

Nueva Chicago vs. Ferro

All Boys vs. Atlanta

Chacarita vs. Defensores de Belgrano

Quilmes vs. Temperley

San Martín (T) vs. Chaco For Ever

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

Brown (A) vs. Talleres de Remedios de Escalada

Almagro vs. Estudiantes de Caseros

Dep. Morón vs. San Miguel

Estudiantes RC vs. Racing (C)

Atlético Rafaela vs. San Martín (SJ)

Güemes vs. Mitre (SdE)

Gimnasia (J) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Aldosivi vs. Alvarado

San Telmo vs. Arsenal

Gimnasia (M) vs. Deportivo Maipú

Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown (PM)

Cómo será el formato de la Primera Nacional 2024

Con 38 equipos ahora en la segunda categoría, habrá dos zonas de 19. Si bien el sorteo es abierto, se intentará evitar las jurisdicciones para que dos equipos vecinos no compartan el grupo. En consecuencia, por la cercanía en kilómetros, ya está resuelto que Patronato, por ejemplo, integre el mismo que Colón de Santa Fe o Atlético Rafaela, pero no con los dos.

En cuanto al formato, se mantendrán los dos ascensos a la Primera División para el 2025, y el torneo comenzará en febrero. Los equipos se enfrentarán en series de ida y vuelta. Cabe destacar que los dos mejores de cada grupo deberán jugar una final para definir el primer ascenso. El perdedor de ese duelo, por su parte, jugará el Reducido junto a los que terminen entre el 2° y el 8° lugar de cada zona.

Zonas confirmadas

Fuente: con información de TyC Sports