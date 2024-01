Rugby: Huazihul terminó entre los ocho mejores en el Seven de Viña del Mar

miércoles, 17 de enero de 2024 22:28

Huazihul San Juan Rugby Club fue la única institución de nuestra provincia que como equipo estuvo participando en el 36° Seven de Viña del Mar, competencia internacional que finalizó el fin de semana. El torneo reunió a 21 equipos en total en el campo deportivo del Club The Mackay School, en la localidad de Reñaca.

El balance para el elenco Cacique es positivo, ya que fue protagonista del torneo durante los tres días y logró meterse entre los ocho mejores del certamen. Su posición definitiva en el clasificador general fue el séptimo puesto.

El viernes se disputaron los cruces de la qualy o clasificación al cuadro principal. Huazihul era uno de los equipos que esperaba por los clasificados para recién el sábado iniciar con su participación. En la primera ronda, ‘Huazi’ formó parte de la Zona A y en esta instancia logró el pase a la Copa Oro producto de dos triunfos (24-7 a Los Troncos y 35-22 a Old Mackayans) y un empate (17-17 ante PWCC).

El domingo, en el último día de competencia, fue el turno de los cruces de playoffs en búsqueda de las finales. En Cuartos de Final de la franja dorada, el Cacique perdió frente a Sporting por 19 a 0. La derrota obligó al elenco sanjuanino a encarar las semifinales de la Copa Plata, instancia donde cayó 12-5 ante Old John’s.

La delegación de Huazihul estuvo conformada de la siguiente manera: 1- Franco Tejada, 2- Juan Pablo Reina, 3- Francisco Paternoste, 4- Esteban Guajardo, 5- José Camacho, 6- Rogelio Sánchez, 7- Manuel de la Plata, 8- Juan Basañes, 9- Willy Vega, 10- Facundo Sombra, 11- Eduardo Vargas, 12- Rodrigo Agüero, 13- Facundo Pérez y 14- Gastón Reyes (plantel de jugadores); Franco Tejada (entrenador); y Emiliano Morales, Alejandro Molina y Facundo Platero (staff).

Seven de Viña del Mar 2024: dos jugadores sanjuaninos en el equipo subcampeón

Uno de los 21 elencos participantes fue Invitación Cuyo, una especie de combinado cuyano integrado por mendocinos, algunos cordobeses invitados y también por dos sanjuaninos. Fue el caso de Lucas Buloz y Juan Martín Echegaray.

Este equipo llegó a semifinales de la Copa Oro (luego de vencer 24-19 a Old John’s) y aquí enfrentó a Sporting, a quien derrotó 22-17 producto de un try de oro. Luego, en el partido definitorio de la copa principal, Invitación Cuyo perdió 22 a 14 frente a Old Boys, el nuevo campeón del Seven.

