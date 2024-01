Giro del Sol y homenaje: el emotivo recuerdo a Juan José Chica, impulsor de la carrera

miércoles, 10 de enero de 2024 13:05

San Juan tendrá su segunda y esperada competencia ciclista: Giro del Sol. Considerada una prueba exigente y federal, ya que atravesará 13 departamentos, está dedicada a la memoria de un gran impulsor, el histórico dirigente Juan José Chica.

En conferencia de prensa, Rodolfo Virhuez, presidente de la Fundación para el Progreso, se emocionó al recordar al dirigente, fallecido en 2023. "En esta edición del Giro del Sol, permítanme expresar lo que siento. para mí Juan (José Chica), ha sido un líder al que acompañé toda la vida. Hay personas que en la vida dejan huellas y creo que él, en el ámbito político, deportivo y sindical, las dejó bien sentadas".

Recordó que "a Juan lo acompañé al menos 35 años en todas las actividades. En todo lo que encaraba, lo acompañé y hay sentimientos por el "tío", como le decía. teníamos una amistad bastante grande. En esta edición del Giro, me siento con una responsabilidad tremenda para darle, como en las ediciones anteriores, el profesionalismo que se merece el ciclismo. Pero ahora no lo tengo a Juan. Cuando algo no me salía, antes, tenía su respaldo. Él siempre estuvo y solucionaba las cosas. Ahora, haremos el esfuerzo de que salga lo mejor posible ya que al Giro lo vi nacer y crecer y hemos hecho lo posible para hacerlo realidad".

A su turno, el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik, señaló que continúa la apuesta por el clásico deporte: "esperamos que puedan disfrutar el Giro y queremos decirles que habrá mucho deporte y las bases deportivas seguirán creciendo".

Mientras que el vicegobernador Fabián Martín destacó el esfuerzo para realizar la competencia en un contexto económico difícil. "El ciclismo es una pasión para los sanjuaninos. No estamos viviendo una situación sencilla pero el deporte es una política de Estado y vamos a apoyar como corresponde".

El Giro del Sol recorrerá 13 departamentos dividido en 4 etapas y en su 22 edición, la competencia se extenderá del jueves al domingo con más de 100 pedaleros de todo el país. Un equipo de Uruguay jerarquiza con nivel internacional la competencia.

Estas son sus etapas:

La primera etapa está compuesta por Santa Lucía, 9 de Julio, Caucete, Rawson y Pocito. El punto de partida se dará precisamente en la plaza de Santa Lucía pero la salida real se concretará en la YPF de ruta 20.

El viernes, la segunda etapa, unirá Capital, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo, 9 de Jlio, Santa Lucía y Rawson. El punto de partida se dará en la plaza 25 de Mayo.

El sábado, la tercera etapa, se desarrollará 100% en Rivadavia con la contrarreloj individual. La competencia se dará por avenida Ignacio de la Roza, desde La Bebida.

El domingo será la cuarta y última etapa con el tramo Capital, Rivadavia, Ullum, Zonda, Chimbas y Albardón.