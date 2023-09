"Messi jugará todos los minutos que pueda": la perspectiva de Scaloni para las Eliminatorias

miércoles, 6 de septiembre de 2023 14:04

El entrenador argentino Lionel Scaloni afirmó hoy que Lionel Messi jugará "todos los minutos que pueda en estos partidos" contra Ecuador y Bolivia como local y visitante, respectivamente, por la primera y segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.



"Hablé con Lionel (Messi) cuando llegó, lo veo contento como lo ven todos, encontró un lugar en el mundo donde lo quieren. Messi es feliz en cualquier cancha de fútbol. Lo veo bien. Está disponible para jugar y nosotros contentos de tenerlo", apuntó el DT en la conferencia de prensa realizada en el predio de la AFA, en Ezeiza.



Scaloni dejó de lado los rumores sobre una posible ausencia de Messi en el partido contra Bolivia, el martes próximo en la altura de La Paz, tras el trajín de 11 partidos consecutivos en Inter Miami, sin pretemporada de por medio y con poco descanso.



"Él jugará todos los minutos que pueda en estos partidos, salvo que no esté disponible por lesión, como siempre", apuntó el DT santafesino.



Además, el entrenador sostuvo que la Argentina siempre debe ser protagonista sin importar lo "logrado" en el Mundial de Qatar 2022, en la Copa América 2021 y en la Finalíssima 2022.



"Que nos salgan a jugar de otra manera porque somos campeones no nos cambia en nada. Siempre nos jugaron con otra motivación. Tenemos que protagonizar los partidos y los rivales saben que deben jugarnos con recaudos. Obviamente, al ser campeones del mundo todo se magnifica", analizó.



"Las Eliminatorias se asumen de la misma manera de siempre, no importa que clasifiquen más jugadores. Las afrontamos con lo mejor que tendremos y no pensamos en que podrían ser más fáciles para el afuera. Siguen siendo complicadas y las afrontamos de la misma manera", aseguró Scaloni.