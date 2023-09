Federica, la sanjuanina que cambió el modelaje por el ring y triunfó en los Juegos Evita

sábado, 30 de septiembre de 2023 00:00

En su adolescencia, una joven sanjuanina había iniciado sus primeros pasos en el mundo de la moda, siendo figura de alta costura, pero supo darse cuenta que ese mundo no era para ella y, aunque tiene todas las condiciones para triunfar en la pasarela, en una corta búsqueda encontró su verdadera pasión.

Federica Zapata tiene 16 años y hoy representa a San Juan en Boxeo, en los Juegos Evita 2023 en Mar del Plata. Un cambio radical al ring que la lleva a vivir con entusiasmo una disciplina que la enamora día a día y con la cual ya ganó una Medalla de Bronce en la categoría hasta 60 kilos.

"Yo era modelo de alta costura, me dedicaba a eso y todo comenzó en el boxeo al querer empezar a defenderme. Da poquito esto me fue atrapando hasta que ya no tuve más tiempo de hacer otra cosa que no fuera boxeo, tomé la decisión y acá estoy", comenzó diciendo la joven a Diario La Provincia SJ.

Mirando al ring como su lugar en el mundo y totalmente ansiosa y emocionada momentos antes de subir a pelear, Federica demuestra que la pasión que siente no la tiene por otra actividad y eso la lleva a disfrutar de los logros.

"Hace 2 años comencé con clases de boxeo y estar hoy en los Juegos Evita para mi es un regalo. El año pasado quise estar acá pero lamentablemente no había para mi categoría, así que me quedé con las ganas. Este año se me dio la oportunidad y llegué con ganas acumuladas", expresó al respecto.

Y agregó: "Estar acá significa un montón porque, además de ser mi primera competencia, poder estar a la altura es muchísimo. Este es un deporte que amo, me destruye de manera sentimental y física, pero me encanta, es hermoso. Dedicarme a esto es un montón para mi".

La joven reveló que representar a San Juan para ella tiene un valor agregado, ya que es la mejor en su categoría y ya es haber alcanzado un gran objetivo.

"Lo que se me presente en el camino lo voy a aprovechar, no es que no vaya con metas, pero estoy dispuesta a todo, a aceptar todo y que venga lo que tenga que venir", expresó segura.

Finalmente, le dedicó su camino y logros en el boxeo a su familia y a su técnico profesor José Esteban Rojas. "Por él estoy acá, sin él no hubiese llegado a donde estoy, podría haber empezado en cualquier otro club y no hubiese estado donde estoy. Es quien me tiene paciencia y la fe cuando uno mismo no la tiene, siempre confió en mi, me apoyó para seguir adelante, así que se lo dedico a él", cerró.