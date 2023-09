Apasionados por el tiro deportivo, sanjuaninos buscan el crecimiento de la disciplina en la provincia

viernes, 29 de septiembre de 2023 13:05

Apasionados por una disciplina que es poco convencional en San Juan, pero con miras de impulsar su desarrollo en la provincia, un grupo de adolescentes sanjuaninos y sus dos profesores, llegaron a Mar del Plata para participar en los Juegos Evita 2023 y visualizar el torneo como una gran ventana para su crecimiento.

Se trata de representantes locales que compitieron en tiro deportivo con rifles de aire comprimido, y que con sólo 13 y 14 años, buscan que más personas se sumen a conocerlo, practicarlo y desarrollarlo con fuerza. Mirjana Franovich, Lucía Galarza, Leandro "Toto" Luna y Aron Aballay, acompañados por los profesores Juan Manuel González y Marcelo Cuello vivieron una gran experiencia en "La Feliz" y compartieron sus logros personales, más allá de los resultados alcanzados.

"Para mi, practicar tiro es algo de una gran concentración, de mucha tranquilidad al momento de tirar. Se necesita una buena postura, concentración y mucho autocontrol de los nervios", comenzó diciendo Mirjana a Diario La Provincia SJ, sobre su experiencia. A su lado, su compañera Lucía, agregó: "Es un control de emociones, de tranquilidad, uno necesita poder controlar las emociones sino se tira mal".

Comprometidos con lo que hacen e impulsados por el amor y la pasión, los adolescentes expresaron la alegría de haber clasificado a la competencia ya que la mayoría comenzó a practicarlo este año, mientras que sólo uno de ellos, Leandro, lo hace desde hace ya 4 años.

"Para mi es un deporte muy agradable porque me saca de lo que es el mundo exterior. Para poder tirar y ser bueno no sólo necesitás controlar tus emociones sino también tu cuerpo, hay que tener buena respiración, tener el cuerpo relajado para que el tiro no se desvíe. Es desafiarte a ti mismo tratando de controlar tu cuerpo", aseguró Leandro. "Para mi es muy bueno estar acá, tratando de llevar bien los consejos de todos los profesores", dijo Aron.

Al respecto, explicaron que, además de las posiciones, de estar parados, sentados y demás, a este deporte la pueden probar con diferentes armas. "Aunque somos muy pocos, la disciplina es muy divertida y muy buena. En el tiro, aunque es un deporte que se practica individual también es grupal muy distinto a los demás deportes", relató Mirjana.

"Las medidas de seguridad son muchas y hay que respetarlas si o sí", puntualizó Leandro, atento a la palabra de sus compañeros, pero derribando mitos sobre los temores que existen sobre eso. "Al cañón le ponemos un banderín para que esté seguro y que no se escape ningún tiro. Son medidas que se deben cumplir sino el arma no se puede tocar", agregó Aron.

"Esta experiencia es algo única y diferente. Además de conocer a chicos de San Juan y otras provincias, conocés más el deporte, podes hablar con la gente con la que competiste y es muy lindo", contó Mirjana sobre sus primeros Evita. "Es algo emocionante, no todos tienen la posibilidad de venir a Mar del Plata y es algo que chicos de diferentes provincias pueden hacer y disfrutar, además de ver la playa", se explayó Lucía.

"A nivel emocional lo viví muy bien, el acto de apertura fue emocionante y el sentimiento de representar a San Juan es un orgullo tremendo", dijo Leandro. Mientras que Aron expresó: "Representar a a provincia fue muy bueno para mi, ya que representar a la provincia y a otros chicos que quisieron venir y no pudieron clasificar, es bueno".

Finalmente, sobre sus sueños revelaron que son varios, pero todos tienen un común denominador, el desarrollo de tiro deportivo en San Juan, para que la provincia sea referente en el área. "Competir en las olimpiadas", es lo que busca Mirjana, mientras que Lucía quiere "seguir representando a San Juan". Marcado por sus profesores e instructores, Leandro busca "ser profesor, seguir enseñando a otros chicos a que aprendan y conseguir armas para ir dotando al deporte y que muchos chicos que les guste puedan venir a practicarlo". En tanto que Aron sueña con "llegar a las grandes ligas y poder seguir representando a la provincia como nuestros profesores".

El sueño del crecimiento del tiro en San Juan

Las historias de los representantes de tiro deportivo en los Juegos Evita 2023, están respaldadas por Juan Manuel González, profesor desde 2012, Mabel Lloret, acompañante y "madre" del equipo; y Marcelo Cuello, retirado de la Policía de San Juan y entrenador de cadetes de la Federación Argentina de Tiro, quien se dedica a la enseñanza de la disciplina desde 2013.

"Lo más importante en el deporte de tiro son las medidas de seguridad, es lo primero que hablamos con cada chico y los papás que comienzan en lo que es tiro", aseguró Juan Manuel. "Este grupo comenzó este año y clasificaron, son nuevitos. Lo hermoso en el tiro es que en los últimos años se comenzaron a abrir más camios con distintos torneos, desde la Federación Argentina de Tiro buscan que crezca a pasos grandes y chicos, pero a pasos firmes porque en cada campeonato tenemos mucho apoyo. También desde la Secretaría de Deportes, ahora tenemos rifles adecuados de alta calidad que antes no se encontraban, no los teníamos", agregó.

Al hablar de lo conseguido hasta el momento, que tiene importancia propia en el proceso más que en los logros, aunque no dejan de ser importantes, Cuello expresó: "Es una emoción muy linda poder sacar a un chico de la calle, del alcohol o de las drogas. De a poco, vamos haciendo un trabajo de hormiga y es una satisfacción enorme verlos cuando son más grandes y siguieron diferentes caminos. Lo primero que les inculcamos es el estudio y ser buenas personas para el resto de la vida".

Y añadió: "Los Juegos Evita son el primer gran torneo que ellos llevan sus responsabilidades, aprender a convivir con los chicos, a conocer el mar y diferentes culturas. Tenemos el caso de una chica que competía en los Juegos Evita y ahora es parte del Servicio Penitenciario".

Sobre los desafíos de la disciplina, en Mar del Plata los concursantes se toparon con novedades que en la provincia aún no están, pero que buscan conseguir para su perfeccionamiento. "En el mismo tiro tenemos cuatro líneas en las cuales ensayamos y son con rondano, y que al llegar a Mar del Plata se encuentran con líneas que son automatizadas, tocan un botón y van. Nosotros trabajamos con lo que tenemos. Hemos solicitado un techado para trabajar con 15 líneas más, está todo listo y falta el techo (...) Mario Riveros tuvo una visión muy linda y en un costado de la parte abierta del tiro comenzó a armar nuevas líneas que ya están en funcionamiento. Cuando lleguemos a San Juan ya las vamos a poder usar",aseguró el profesor.

Y cerró emocionado por el apoyo que reciben y los sueños que los motivan: "Es un sueño para nosotros, junto a Mario Riveros, poder tener un sucesor de él y uno o dos tiradores olímpicos. Le agradecemos ya que trajo a la provincia diferentes armas como son las olímpicas con las que varios chicos ya están practicado. Nuestro gran objetivo es poder traer un campeonato a San Juan, que primero podamos invitar a otras provincias de la región y luego poder extenderlo o incluso invitar a jugadores de Chile para hacer un intercontinental".