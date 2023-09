Juegos Evita: Pía Manzano, la ciclista sanjuanina que lleva a lo más alto un legado familiar

jueves, 28 de septiembre de 2023 15:20

Con sólo 14 años, demuestra ser una joven autoexigente, apasionada por el deporte, que lleva en las venas el amor por el ciclismo, sin dudas heredado de su padre quien ahora es su entrenador, y que la acompaña en una de las pruebas más importantes del año: los Juegos Evita en Mar del Plata 2023.

Hablamos de la sanjuanina Pía Manzano, hija de Miguel Manzano, quien terminó este jueves su participación en la instancia nacional de la competencia y se colgó en su cuello dos preseas de bronce al obtener los terceros puestos en scrach y vueltas puntuables. Con un carisma excepcional y siempre en busca de nuevos desafíos, la joven reveló cómo vivió el certamen y lo que significa para ella el deporte.

"Me sentí bastante bien, este año sumamos bastante. Me estaba preparando para el Argentino y mientras lo hacía, también entrenaba para los Evita, así que vine bien", comenzó diciendo orgullosa, Pía, a Diario La Provincia SJ.

La adolescente tiene una trayectoria de 11 años arriba de la bicicleta ya que sus primeros pedaleos los hizo desde muy pequeña de la mano de su padre. "Mi papá es quien todos los días me saca a entrenar, además de darle un orgullo, para mi también lo es porque es mi papá y lo comparto con quien más quiero... lo amo", expresó sobre la pasión que comparte con Miguel.

Tras lograr sus objetivos en Mar del Plata, que eran quedar entre los primeros tres en cada una de las pruebas, ahora la joven continúa concentrada para el campeonato argentino que se desarrollará la próxima semana en San Juan.

En este marco, reveló que su gran referente es la ciclista sanjuanina de 24 años Maribel Aguirre, Campeona Nacional Femenino de Carreras en Ruta en Argentina. "La sigo por su forma de ser, porque es humilde y buena, y porque su forma de correr que me encanta", cerró con emoción.

Un legado familiar

Junto a ella y con los ojos llenos de orgullo por los logros de su hija, Miguel, ex ciclista en la provincia que se desarrolló entre 2002 y 2003, continúa la pasión impresa en la joven y busca acompañarla en cada una de sus decisiones de la mano del deporte.

"Para mi es algo muy lindo, me gusta salir con ella y los chicos de varias escuelitas a pedalear, a despejarlos, a que salgan de la calle. Me gusta ver a tantos chicos sanjuaninos bien y disfrutando del deporte, más allá de que ganemos o no, me pone feliz de que estén en Mar del Plata", aseguró el ex ciclista a este medio.

"Pía corre desde muy chiquita y anda muy bien, corrió tres campeonatos argentinos, en uno quedó tercera, en el otro fue subcampeona y en el tercero tuvo una caída. Yo le digo a ella que no se bajonee, que siga adelante, le tengo mucha fe y tiene muchas condiciones", finalizó sobre los próximos y últimos desafíos del año.