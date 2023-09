Juegos Evita: seis sanjuaninos hacen historia al practicar esgrima por primera vez en la provincia

miércoles, 27 de septiembre de 2023 14:25

En la edición 75° de los Juegos Evita que se desarrollan en Mar del Plata hasta el próximo 30 de septiembre, un grupo de sanjuaninos viven un momento único para la provincia. Es que, por primera vez en la historia, dos jóvenes profesores instruyen en esgrima y sus primeros cuatro estudiantes fueron seleccionados para participar de la instancia nacional.

Alegres y concientes de lo que están logrando, los seis buscan sumar experiencia en la disciplina, además de tener un claro objetivo, difundir y hacer crecer el esgrima en San Juan, y abrir posibles escuelas para que más jóvenes conozcan de qué se trata y lo practiquen.

"Desde la Secretaría de Deportes, un día me hablaron que necesitaban un profe de esgrima, yo soy profesor de educación física, y a partir de ahí arrancamos. Mis conocimientos en esgrima eran muy básicos pero ellos me capacitaron, lograron llevar a San Juan al profesor de esgrima de la Selección Argentina y tuve clases con él. Eso fue en 2022 a principios de año y desde entonces comenzamos a planificarlo para dar la disciplina a los chicos", comenzó contando Martín Ramos, primer profesor de esgrima en San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Emocionado e ilusionado al ver a sus estudiantes realizar las primeras prácticas de entrada en calor antes de la prueba del día en el Palacio del Deporte en "La Feliz", expresó que al ser los primeros en iniciar en San Juan, el sueño es grande y también los desafíos y pruebas diarias que deben sortear.

"Como no es un deporte popular, costó encontrar a chicos que les guste, no lo conocían y preguntaban como se entrena y cómo se juega. A los cuatro chicos que vinieron hoy les llamó la atención e iniciaron", dijo sobre el proceso. "A mi me pone muy contento ser el primero en San Juan, la idea es llegar en 2024 a armar dos o tres escuelitas de esgrima para que los chicos salgan a competir con otras provincias que ya tienen confederaciones armadas", reveló.

En este caso, remarcó que el esgrima es un deporte caro por los elementos que se utilizan. Quienes los practican en la categoría sub 12, donde compiten los pequeños representantes provinciales, usan cascos, floretes, y no son tan accesibles en cuanto a costos.

"Estoy orgulloso de los chicos que vienen, lo viven y lo disfrutan como si fuera un deporte que lo practicaron toda la vida, dejando todo en los combates. Se les nota el entusiasmo, las ganas, entonces me llena de orgullo haberles dejado un conocimiento, una herramienta para que, el día de mañana si les gusta, sigan y lo hagan crecer en la provincia", sostuvo.

Por su parte, la segunda de las instructoras, Martina Cobos, detalló que para ella también significó un proceso de aprendizaje, ya que al igual que su compañero y sus alumnos, la disciplina se presentaba lejana a los deportes convencionales que se practican en la mayoría de los clubes.

"En mi caso, al esgrima no lo había visto nunca personalmente y ahora estar representando a San Juan es un montón, es un deporte muy lindo e interesante. Seis integrantes cuatro jugadores y dos profesores que representen a San Juan, a nivel nacional, es muy bueno pero esto nos ayuda a que se sumen más chicos y sean más los deportistas sanjuaninos de esgrima", dijo.

Actualmente, el grupo entrena en el predio El Palomar ya que carece de un espacio propio, aunque los sueños de lograrlo se hacen cada vez más fuertes cuanto ven competir a los chicos y poner lo mejor de sí.

"Ellos llegan muy entusiastas, es la primera vez que vienen a los Juegos Evita, lo hacen siendo chicos, sin sus padres y es toda una experiencia, es como un sueño y para nosotros también", expresó. Y añadió con emoción: "Me gustaría seguir capacitándome, si el año que viene se abren escuelitas de esgrima estar ahí y ser parte, es un deporte que conocí y quiero seguir".

Los jóvenes participan en "esgrima florete" y a su corta edad ya aprenden habilidades tales como el el desplazamiento, la resistencia y la reacción. "Tienen que estar muy atentos y ser rápidos. Hacemos muchos juegos en el entrenamiento, lo importante es que les guste estar ahí", explicó. "Ojalá que se nos de, que todos conozcan el esgrima que es maravilloso", deseó sobre los objetivos de crecimiento del equipo en San Juan.

Los primeros alumnos de esgrima en la provincia

Una de las jóvenes participantes pioneras de esta práctica en San Juan es Guillermina, quien a sus 10 años, se anima a mencionar: "Es muy divertido, el deporte para mi significa no siempre ganar, hay que aprender a perder también y vivir la experiencia".

A su lado, atenta a lo que ocurre con los demás competidores en el predio, Zoe de 11 años, asegura: "En mi caso, estar en los Juegos Evita es divertirme, no sólo ganar, sino jugar y hacer cosas que antes no podía".

Por su parte, Milad de 12 años, se muestra entusiasta con practicar esgrima y expresa: "Creo que es un orgullo muy grande porque somos los cuatro elegidos para representar a San Juan en los Juegos Evita. Es muy lindo porque nos divertimos, aprendimos y aprendemos cosas nuevas en el proceso".

En tanto que Ramiro, también de 12 años, es un joven que comienza a demostrar su pasión por la espada, y dice contundente: "Para mi representar a la provincia es algo mágico, increíble e impresionante. Vengo a hacer amigos, a competir y divertirme, a vivir el proceso".

Así, los jóvenes futuros espadachines ven en los Juegos Evita una ventana para dar luz al esgrima e incentivar a quienes no lo conocen, a que se acerquen y disfrutar de una disciplina única y especial.