Lionel Messi por Migue Granados: las confesiones del astro argentino

jueves, 21 de septiembre de 2023 12:49

El astro argentino Lionel Messi analizó que su paso por el París Saint-Germain (PSG) "no fue como esperaba", pero que igualmente valió la pena porque estando allí fue campeón del mundo. De todas maneras, lamentó que fue el único futbolista que conquistó Qatar 2022 que no tuvo reconocimiento por parte del club.

"Se dio así (su paso por el PSG). No fue como esperaba, pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, si tenía que ser así...", comenzó el rosarino en diálogo con Migue Granados en su programa de streaming, "Soñé que volaba".

En la misma línea, explicó que con sus compañeros la relación siempre fue buena, pero el trato por parte de la entidad parisina no fue de igual manera: "Con Kylian (Mbappé) re bien, como con todos. Después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores, pero bueno".

Posteriormente, el futbolista más ganador de la historia del fútbol con 44 trofeos, reveló por qué eligió continuar su carrera en Estados Unidos tras su paso por el PSG y varias ofertas que tuvo para continuar en Europa.

"Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es mas relajado. Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que siempre, tengo mas años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos", expresó.