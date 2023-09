En una jornada ventosa, así quedaron los resultados del Fútbol Local

domingo, 17 de septiembre de 2023 21:10

Con el viento marcando presencia durante toda la jornada, se desarrolló este domingo la fecha 12 de la Primera A, del fútbol local de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Este domingo se midieron Juventud Unida vs Alianza, Recabarren vs Del Bono, Desamparados vs Juventud Zondina, y Color Junior vs Atenas.

El martes 19 de septiembre finaliza la fecha 12 con los encuentros de: San Martín vs. Rivadavia y Aberastain vs. López Peláez.

Viernes 15 de Septiembre

Unión 3-2 Carpintería

Sábado 16 de Septiembre

Marquesado 4-2 San Lorenzo

Sp. 9 de Julio 0-1 Trinidad

Villa Obrera 0-1 López Peláez

Domingo 17 de Septiembre

Juv. Unida 2-4 Alianza

Recabarren 0-3 Del Bono

Sp. Desamparados 1-0 Juventud Zondina

Colón Junior 5-0 Atenas



Martes 19 de Septiembre | 4ta: 14 - 1ra: 16

Aberastain vs. Peñarol

San Martín vs. Rivadavia | Predio E. Mas