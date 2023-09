Bicicross: modificaron el final del calendario del Campeonato y Open Argentino

viernes, 1 de septiembre de 2023 20:55

Créditos: Secretaría de Deportes de San Juan.

Con las dos escuelas de BMX que practican a diario en el Club Bicicross de Rawson, el Gelusa Team y el MT Racing, la provincia de San Juan cuenta con un gran grupo de más de 100 pilotos de bicicross.

Todos ellos compiten a nivel local, en los diversos campeonatos que el Club lleva adelante en la pista rawsina (como por ejemplo el de este domingo 3 de septiembre), y muchos tienen la posibilidad de salir de los límites provinciales para correr en el Campeonato y Open Argentino.

Estas dos competencias son fiscalizadas por la Federación Argentina de Bicicross (FAB). Y en las últimas horas, la entidad dio a conocer de manera oficial un cambio importante sobre el cierre del calendario vigente.

Actualmente, el Campeonato Argentino ya disputó sus primeras cuatro fechas y el Open recién la tercera. Ambas fueron hace unos días atrás en la capital de La Rioja, donde varios deportistas comprovincianos se hicieron presentes y obtuvieron buenos resultados.

El quinto capítulo del certamen nacional se celebrará –como estaba previsto- en Santiago del Estero. La provincia norteña será sede el mes entrante de unas fechas de la Copa del Mundo y, como complemento, del Campeonato y Open Argentino. Esto ocurrirá el 15 de octubre.

Ahora bien, las novedades están vinculadas a la sexta y última fecha. El gran cierre se disputará en la vecina provincia de Mendoza, pero no lo será en la fecha preliminar. En su momento, la FAB confeccionó el fixture y reservó la fecha del 19 de noviembre para la cita mendocina. En su momento, en la entidad no advirtieron que, si las elecciones nacionales de octubre avanzan a una instancia de ballotage, la misma se realizará en la misma fecha. Y no se podría realizar. Por ende, la federación pospuso el cierre de la temporada para el 25 y 26 de noviembre. Toda la actividad se llevará adelante en la pista de la Asociación Mendocina, denominada ‘José Luis Narpe’. La comunidad sanjuanina del bicicross ya está al tanto de lo siguiente.

Fuente: Secretaría de Deportes