Constanza, la sanjuanina que marcará su impronta en México

martes, 15 de agosto de 2023 20:11

La selección Argentina femenina sub 21 de vóleibol ya se encuentra en México entrenando en Guanajuato, a la espera del inicio del Campeonato Mundial U21 que se disputará en las ciudades de León para los grupos A y C y en Aguascalientes para los grupos B y D. Las Panteritas integran el grupo C, junto a Polonia, Serbia y China, un grupo que en la previa, aparece como muy difícil, pero no inaccesible.

El cuerpo técnico argentino, encabezado por el entrenador Martín Ambrosini, debe resolver el problema de adaptación a la altura de la ciudad de León; con 1815 msnm, está levemente por debajo de Guanajuato, 2045 msnm, donde actualmente se encuentra entrenando el seleccionado y entre hoy martes y mañana miércoles, se trasladarán a León para esperar el debut frente a Polonia del próximo Jueves 17 a las 17:00 hs ARG.

Solo una jugadora sanjuanina en el plantel, Constanza Pérez Sain, deportista del Programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, que nos cuenta como entrenan en la previa, mientras se adaptan y realizan partidos amistosos: “ahora estamos en Guanajuato que venimos a entrenar unos días antes para adaptarnos a la altura y al clima. Están las cubanas también, así que estamos jugando amistosos, entrenando a la par, y eso me está ayudando mucho, los entrenamientos van bastante bien, aunque nos está costando adaptarnos, pero bueno eso es cuestión de paciencia” nos comentó la ex jugadora de UPCN.

Constanza viene de jugar, junto a las Panteritas, la Copa Panamericana en Hermosillo, también en México, donde se quedaron con medalla de bronce y fue el torneo previo utilizado como preparación para este Campeonato Mundial, en el que Argentina tendrá un grupo complicado: “el primer desafío que tenemos es contra Polonia y la zona en general es bastante compleja, pero nosotros creemos en lograr nuestro objetivo que es pasar a la segunda ronda, y el segundo objetivo es quedar entre las 10 mejores selecciones. Así que estamos super enfocados en eso, esperando que pueda ser viable, que lo podamos lograr, así que estamos a full con eso. La zona es un desafío para probarnos como estamos las juveniles de Argentina, así que super contenta y enfocada en estos objetivos que tenemos” nos comentó muy entusiasmada la opuesto del seleccionado argentino.

Divididos en cuatro grupos de cuatro selecciones cada una, los dos mejores seleccionados de cada zona, al finalizar la fase regular pasarán a definir los primeros ocho lugares en cuartos de final, mientras que los terceros y cuartos de cada zona, jugarán del 9º al 16º puesto.

El fixture de Argentina en el Grupo C, con sede en la ciudad de León, es el siguiente:

Jueves 17 de agosto

17:00 hs ARG – Argentina vs Polonia

Viernes 18 de agosto

14:00 hs ARG – Argentina vs Serbia

Sábado 19 de agosto

17:00 hs ARG – Argentina vs China

Plantel Argentino: Juana Giardini; Emilia Balague; Constanza Pérez Sain; Nicole Pérez; Milena Margaria; Malena Márquez; Keila Llanos; Nayla Da Silva; Josefina Ossvald; Avril García; Zoe Studer y Victoria Caballero.

Cuerpo técnico

DT: Martín Ambrosini

Asistente: Gustavo Santillán

Estadístico: Nicolás Ippolito

PF: Marianela Garbari

Kinesióloga: Julieta Villafañe

Fuente: Prensa Gobierno