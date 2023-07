"Fue lamentable": Leonela Yúdica pedirá la revancha

lunes, 31 de julio de 2023 14:05

“Fue lamentable lo que pasó el fin de semana". Con esas palabras y notoriamente impactada aún por el resultado del viernes pasado, Leonela Yüdica aseguró que pedirá la revancha ante la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La sanjuanina peleó en Las Vegas contra Siniesa Estrada –ligada a Top Rank-, representante de Estados Unidos, y si bien para el público y para la prensa ella fue la que mejor jugó, para los tres jurados que evaluaron la pelea, la triunfadora debía ser la norteamericana.

Estaban en juego las coronas WBC y WBA de las 105 libras y la sanjuanina volvió a la Argentina "con las manos vacías" pero convencida que el resultado fue injusto. Max DeLuca, Steve Weisfeld y Chris Migliore votaron exactamente igual, un 97-93 que no convenció a nadie.

Por eso pedirá la revancha de manera formal. "Hice una muy buena pelea y merecía quedarme con ese título. Todo el mundo lo vio”, señaló Yúdica en Radio Sarmiento.

Luego explicó que su rival desde el primer momento la "ninguneó" y subestimó. "Desde la conferencia de prensa, ella de alguna manera me ninguneaba, decía que no me conocía, que para ella yo era un trámite”, lamentó la sanjuanina quien destacó que ella trabajó mucho para llegar a esta instancia de competencia e incluso bajó de peso para llegar a la categoría de competencia.

"Hubo mucho trabajo, que la pelea se diera así y el resultado no nos favoreciera, la verdad es que es muy triste”, finalizó.