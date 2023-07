Chapur le ganó la pulseada al sanjuanino Tobías Martínez en TC Pista

domingo, 23 de julio de 2023 11:49

Jeremías Olmedo (Ford) y Facundo Chapur (Torino) resultaron los vencedores de las series que el TC Pista llevó a cabo esta mañana en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”. El piloto del Moriatis Competición, ganador de la 1ª batería de la 9ª fecha, largará la Final desde la “pole position” por 2ª vez desde su debut en la categoría. La única hasta hoy había sido en su debut, en Viedma 2022.

El salteño se impuso de punta a punta luego de una ajustada largada con Rodrigo Lugón (Ford). El cordobés lo siguió de cerca durante todo el parcial, pero sin tener otra oportunidad de saltar a la punta al salteño, que ganó por una diferencia de 1s261 y logró su 3º triunfo en 24 series disputadas y el 2º en San Juan.

“Movió mejor Lugón en la largada, pero me recuperé en el frenaje; después en la horquilla recibí un toque pero por suerte me pude mantener en la pista. Me quedó un poquito complicado el balance de frenos”, contó Olmedo en Campeones Radio y AM590 Continental tras su 1ª victoria parcial de la temporada.

La pelea por el 3º puesto en la 1ª vuelta entre Agustín Martínez (Ford) y Mario Valle (Chevrolet) derivó en un accidente que dejó fuera de carrera a ambos y que también perjudicó a Hernán Palazzo (Toyota), quién sí pudo continuar. Marcos Castro (Ford) aprovechó esta situación para llevarse la 3ª posición, luego de largar 6º.

En su afán por defender el liderazgo, Tobías Martínez (Chevrolet) cometió un pequeño exceso en la 1ª vuelta, situación que fue aprovechada por Chapur para adueñarse de la punta. El cordobés pudo contener el ataque constante del sanjuanino, que arribó a sólo 0s333, para sellar su 11ª victoria parcial en 39 series disputadas y la 3ª de 2023. Lucas Valle (Dodge) completó el “top 3”.

«Me tiré muy bien por afuera, pero Tobías se defendió muy bien. Entonces fui por adentro, lo exigí al máximo, frené mejor que él, que se pasó un pelito y me alcanzó justito. Después tuve que defenderme porque venía muy rápido, y mi auto era inestable en los ingresos, se ponía mucho de cola«, expresó Chapur en Campeones Radio y AM590 Continental.

A las 11:47 se pondrá en marcha la 9ª Final del año del TC Pista, que tendrá una extensión de 20 vueltas al circuito de 4.254 metros o 40 minutos.

Fuente: Campeones