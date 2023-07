Torneo Verano: estos fueron los resultados de los partidos de Primera División

sábado, 22 de julio de 2023 20:16

Este sábado se vivió una jornada a puro deporte en el fútbol local correspondiente a la Primera División del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina. Se disputaron tres encuentros deportivos entre los que se encontraba por un lado; Atenas vs. Marquesado, Colon Junior vs. 9 de Julio y López Peláez vs. Alianza.

Este domingo se espera que continúen los encuentros deportivos, el miércoles se jugarán el restante y se espera por los encuentros que fueron postergados.

A continuación el resultado de los partidos de este sábado:

Foto: Radio Santa Cecilia

Tabla de posiciones: