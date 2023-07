Tobías Martínez cumplirá un hito histórico en el automovilismo sanjuanino

martes, 18 de julio de 2023 16:36

El joven sanjuanino con su Chevrolet #107 de Las Toscas Racing, llega a disputar la fecha 9° de la temporada del Tc Pista al Circuito San Juan Villicum, en su San Juan natal. Tobías es el líder del campeonato con 294 puntos, seguido por Agustín Martínez y Rodrigo Lugon, respectivamente.

El Turismo Carretera llegará a San Juan desde el próximo viernes 21 hasta el domingo 23, para disputar la fecha 9 del campeonato en el Circuito San Juan Villicum, lo que será un fin de semana lleno de emociones para los fanáticos del automovilismo en la tierra del deporte, donde habrá presencia sanjuanina en las máximas categorías del automovilismo nacional: Facundo Della Mota (Turismo Carretera) y Tobías Martínez (Turismo Carretera Pista).

El joven piloto local, Tobías Martínez, integrante del staff de Alto Rendimiento de la Secretaria de Estado de Deportes, está en una posición destacada como líder del campeonato del Tc Pista con 294 puntos y ahora tiene la oportunidad de demostrar su talento en su tierra natal, San Juan. El Circuito San Juan Villicum será el escenario de la novena fecha, donde el Turismo Carretera estará acompañado por el Tc Pista y la Fórmula 3 Metropolitana, será un fin de semana lleno de velocidad y adrenalina en el trazado albardonero.

El sanjuanino de 22 años, está a punto de hacer historia al convertirse en el primer piloto local del Turismo Carretera Pista en correr en su provincia mientras lidera el campeonato. Es un logro destacado tanto para él como para el deporte sanjuanino en general. En el año 1999, Fabricio Benedetti se consagro campeón del Turismo Carretera Pista, pero no tuvo la posibilidad de poder correr en su tierra, debido a que en ese año no se presentó la categoría en el Autódromo el Zonda Eduardo Copello, en esta oportunidad, Tobias será el primer sanjuanino en hacerlo en 28 años de historia de la categoria. Sin duda, esto generará una gran emoción entre los fanáticos locales y agregará un elemento adicional de apoyo y entusiasmo para Tobías, debido a que desde el inicio de la categoría en el año 1995 nunca un piloto sanjuanino corrió en su provincia liderando una competencia de Turismo Carretera. En ese sentido, Tobías destaco: “Siempre es muy importante poder correr en mi provincia, es un plus extra compartir con mi gente. Va a ser una carrera muy difícil, pero el auto esta en óptimas condiciones, vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para seguir en la primera posición”

“Es un orgullo muy grande para mí tener la posibilidad de estar liderando el torneo y poder hacer historia en mi provincia convirtiéndome en el primer sanjuanino que correrá en su tierra siendo el líder de la categoría. Espero que tengamos un gran fin de semana para poder seguir ahí arriba en esta temporada.”

Si el piloto sanjuanino lidera el campeonato al finalizar la fecha 10, se le sumarán 15 puntos para el inicio de la copa de plata. Además, obtendrá 8 puntos por cada victoria en el campeonato, las cuales fueron en Viedma en la fecha 1 y en Toay en la fecha 3. De esta manera iniciaria la Copa de Plata en la cima de la tabla con 31 puntos.

Martínez ya palpita el inicio de la 9° fecha de TC Pista en el San Juan Villicum, donde defenderá su posición de liderazgo en el campeonato. Actualmente, Martínez encabeza la tabla con 294 puntos y está siendo seguido de cerca por Agustín Martínez y Rodrigo Lugon. “

Venta de entradas

Los precios de las entradas son los siguientes: los mayores de 65 años, jubilados y personas con discapacidad, más un acompañante, tendrán acceso gratuito y deberán presentar su DNI o carnet en la puerta. Además, habrá zonas de acampe disponibles con un costo que variará entre los $800 y los $2.500.

Para aquellos que necesiten estacionamiento, se aplicará un cargo de $300, mientras que el acceso a la zona de parrilleros tendrá un valor de $500. La tribuna de fin de recta y la tribuna panorámica tendrán un costo de $500 cada una, y se podrá ingresar por las puertas cinco y nueve, respectivamente.

La tribuna Premium, que ofrece acceso a la zona de boxes en lugar de la tribuna, también tendrá un costo de $500. Por otro lado, el campo tendrá un precio de $500, sin acceso a la tribuna de boxes. Finalmente, la tribuna de boxes se encuentra agotada y sin posibilidad de adquirir tickets en la puerta del Villicum.

Fuente: Prensa Gobierno