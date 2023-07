Nilda, la mujer que por primera vez se hizo cargo de un club deportivo en Iglesia

lunes, 17 de julio de 2023 15:46

Nilda Araos tiene 40 años y desde febrero pasado se convirtió en la primera mujer en conducir los destinos del club Sportivo Iglesia. Su lista fue la única que se presentó para conducir los destinos del club que hasta ese momento estaba comandado por Darío Sandón. A cinco meses de su desembarco, ya hizo varios cambios: incluyó el voley y el hockey como disciplinas alternativas al fútbol para practicar y abrió el abanico de participación ciudadana.

"Soy hincha del funebrero siempre. Cuando empezó la escuelita de fútbol, mis hijos empezaron a ir. Yo los llevaba y traía y me enganché en hacer cosas con los otros papás y el profe. Empecé a estar todos los días en el club. Luego empezó la copa de campeones con las chicas. Me involucré ahí y así viajé en todos los partidos. Me gustó trabajar y estar permanente. Por eso, tomé la decisión de armar una comisión porque los que estaban llevaban mucho tiempo trabajando y se querían ir", comenzó explicando Nilda a Diario La Provincia SJ.

El club Sportivo Iglesia nació el 29 de agosto de 1938 y actualmente tiene 84 años de vida. En todos los años de trayectoria, nunca fue presidido por una mujer, hasta ahora. Ya en Iglesia hay otros club que marcaron un precedente como San Martín, Pismanta y Colola.

"Siempre fue más de hombres y nos miraron como que sólo los hombres podían estar. Al igual que el fútbol femenino, hay clubes que no apoyan los equipos", informó subrayando que el Club Sportivo Iglesia y el Bellavista, son los únicos dos que están por jugar la final.

Nilda tiene 40 años recién cumplidos, está casada y tiene 2 hijos (de 15 años y de 10 años) que juegan al fútbol en el club. "Vivimos en el club ahora. Ellos van a entrenar y yo como dirigente", expresó y luego agregó: "el primer desafío es cambiar el club, abrir las puertas... mi idea es cambiar traer todas las disciplinas. Estaba la escuelita de fútbol pero ahora está hockey, voley y futsal".

Por eso se siente "más que contenta" porque generó en pocos meses un cambio y sobre todo se convirtió el lugar en un imán para los jóvenes. "Hay chicos que andaban en otras cosas, en la calle y mucho con el teléfono, no había nada para hacer. Hay a muchos chicos que no les gustaba el fútbol y ahora están en voley y hockey. La cosa es hacer algo para la institución, hacer para ellos", subrayó destacando que otro desafío es "trabajar en la cancha" ahora y arreglar el reservorio que está roto.

"Hay mucho por hacer y tengo un grupo lindo. Queremos arreglar todo lo que más se pueda. A la vez hacer cosas nuevas para que los chicos tengan un espacio", finalizó Nilda quien su tiempo lo conjuga entre su hogar, el club y su trabajo como portera en una escuelita albergue en Bauchaceta. Hasta allí hace 42 kilómetros en moto y trabaja 10x5.