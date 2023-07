Video: reviví la presentación de Messi en el Inter de Miami

domingo, 16 de julio de 2023 22:30

"Tengo muchas ganas de comenzar a entrenar y competir". Con esas palabras, Lionel Messi se dirigió al público en el DRV Pink Stadium de Fort Lauderdale para su presentación en el Inter de Miami. El jugador se mostró feliz por el recibimiento e hizo estallar de euforia al público que colmó las tribunas.

“Quiero darle las gracias a toda la gente de Miami por este cariño que me demuestran desde que llegué. Estoy muy ilusionado de estar acá. Me hacen sentir en mi casa. Para nosotros fue espectacular desde que llegamos", comenzó expresando.

Luego agregó: "Quiero ganar y ayudar al club a que siga creciendo. Espero que durante todo este tiempo nos sigan acompañando. No tengo dudas, de que daremos el máximo para estar a la altura. También les quiero agradecer a todos mis compañeros por el recibimiento que me hicieron. No tengo dudas, de que la vamos a pasar muy bien”.

Reviví la presentación en el video del Inter de Miami.