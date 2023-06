Scaloni explicó por qué no convocó a Franco Armani para los amistosos

martes, 6 de junio de 2023 20:04

Lionel Scaloni partió rumbo a China, donde la Selección argentina jugará el primero de los dos amistosos pactados para la próxima fecha FIFA. El jueves 15 de junio enfrentará a Australia en Beijing y el 19 se medirá con Indonesia en Yakarta.

En Ezeiza, antes de emprender el viaje a Asia, el entrenador habló con TyC Sports sobre los jugadores citados: “Hicimos una lista con los que pensamos que están mejor para estas fechas y son lindos partidos para jugar, aunque son un poco lejos. La expectativa es ver a algunos chicos que vienen por primera vez y darle rodaje para que se acoplen a los que ya estaban”.

Acerca del recambio, Scaloni también opinó: “Desde que ganamos el Mundial, ya pensamos en lo que viene. Estamos pensando en seguir compitiendo y haciendo las cosas bien; tratamos de no errar en las convocatorias y que vengan los mejores”.

Por otra parte, el director técnico puntualizó en Alejandro Garnacho, el “Europibe” que aún no pudo debutar con la Albiceleste por diferentes lesiones, y comentó cuál es el objetivo: “En principio que venga y se acople al grupo. Después veremos si jugará de entrada o sumará minutos. Es muy ilusionante, como otros jóvenes que tenemos. La idea es hacerlo jugar, que disfrute algunos minutos y ver cómo se asocia con sus compañeros”.

En medio de la polémica por la merma en su nivel, Franco Armani no fue citado y Scaloni explicó el motivo de su elección: “Franco no está porque llegaría casi para el primer partido y pocos días después jugamos en Indonesia. No viene ninguno del fútbol argentino porque no tiene mucho sentido. Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar; de ninguna manera está fuera de la Selección, salvo que él me diga lo contrario”.

Fuente: TN