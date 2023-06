Mundial sub 20: Corea del Sur venció a Nigeria y se clasificó a las semifinales

domingo, 4 de junio de 2023 18:02

Corea del Sur se impuso por 1 a 0 ante Nigeria en tiempo extra, luego de haber empatado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, y accedió a las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de Argentina de fútbol, instancia en la que se medirá ante Italia.

El gol del conjunto asiático fue anotado de cabeza por el defensor Choi Seok-Hyun, a los cinco minutos del primer tiempo extra, en un encuentro jugado en el estadio Ciudad de Madres de Santiago del Estero y válido por los cuartos de final.

Corea fue superior al equipo africano y se quedó con una merecida victoria ante Nigeria, que había sido el verdugo de Argentina en los octavos de final del certamen al superarlo por 2 a 0.

La otra semifinal la jugarán Israel, selección que ayer se impuso por 3 a 2 a Brasil, ante el ganador del cruce que se jugaba a continuación entre Estados Unidos y Uruguay.

=Síntesis=

Corea del Sur: Kim Joon-Hong; Park Chang-Woo, Choi Seok-Hyun, Kim Ji-Soo, Bae Seo-Joon; Kang Sang-Yoon, Lee Chan-Ouk, Kim Yong-Hak, Lee Seung-Won, Kang Seong-Jin; Lee Young-Jun. DT: Eun-Jung Kim.

Nigeria: Chijioke Aniagboso; Daniel Bameyi, Abel Ogwuche, Benjamin Fredrick, Solomon Agbalaka; Victor Eletu, Daniel Daga, Tochukwu Nadi; Ibrahim Muhammad, Salim Lawal, Jude Sunday. DT: Ladan Bosso.

Gol en el primer tiempo extra: 5m. Choi Seok-Hyun (C).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Bae Jun-Ho por Kang Seong-Jin (C); 15m. Park Hyun-Bin por Park Hyun-Bin (C); 16m. Umeh Emmanuel por Lawal (N), Kahinde Ibrahim por Muhammad (N); 21m. Lee Ji-han por Yong-Hak (C); 37m. Joshua John por Eletu (N); 38min. Choi Ye-Hoon por Seo-Joon (C), Hwang In-Taek por Ji-Soo (C). En el primer tiempo extra: 9m. Samson Lawal por Nadi (N), Ibrahim Abdullahi por Sandy (N). En el segundo tiempo extra: 2m. Cho Young-Kwang por Ji-han (C).

Amonestados: Seung-Won (C), Young-Jun (C), Abdullahi (N).

Árbitro: José María Sánchez Martínez (España).

Estadio: Único, Madre de Ciudades (Santiago del Estero).