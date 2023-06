Sanjuanino quiere crear un equipo de rugby LGBTIQ+ y convoca a todos los que se quieran sumar

lunes, 26 de junio de 2023 12:55

Un joven sanjuanino, que en el 2021 creó un equipo de fútbol LGBTIQ+, ahora lanzó una nueva iniciativa que ya atrae la atención de muchos. Se trata de la conformación de un equipo de rugby inclusivo que, por ahora sería mixto, pero no descarta a futuro hacerlo por separado.

"En muchas provincias como Mendoza, La Rioja y Rosario ya se arman equipos mixtos LGBTIQ+. Es porque no les gusta que sea tan brusco. Cuando hay chicas se puede ser más suave", señaló Fernando Moreyra, el sanjuanino oriundo de Sarmiento que ya trabaja para sumar chicos y chicas de toda la provincia.

El joven contó que "nunca" se le "cruzó hacer este deporte" pero cuando se animó, le encantó. "Como es más fuerte dije 'este nunca' y surgió de la nada. Desde el quipo Huarpe de Mendoza me alentaron", explicó. Precisamente fueron los mendocinos y riojanos los que no sólo lo impulsaron sino también lo vienen apoyando con todo lo que esto significa, como es la reglamentación.

Hace pocos días lanzó la convocatoria y ya son 8 los que se sumaron con muchas ganas de jugar y aprender. Si bien en teoría se necesitan 12 para conformar el equipo, con la cantidad que ya hay alcanza para comenzar a jugar. "Con los que se han sumado ya es un montón", destacó subrayando que ya hay 2 chicas también dispuestas a jugar.

"Ahora los chicos de las otras provincias me pasaron el reglamento. Me pasan mucha información y una vez que se forme el equipo se buscará un entrenador para que nos entrene y un espacio. La idea es empezar en el Parque de Mayo, para conocernos y de ahí buscar otro espacio", finalizó aclarando que aún no tiene nombre el equipo.

Quien quiera formar parte del equipo podrá contactar a Fernando por whatsapp al 264 521-1146.