Colombia goleó 5 a 1 a Eslovaquia en San Juan

miércoles, 31 de mayo de 2023 16:42

Colombia goleó hoy a Eslovaquia por 5-1, en San Juan, con un doblete de Tomás Ángel, hijo de Juan Pablo, el exdelantero de River Plate, y otro de Óscar Cortés, uno de los artilleros del torneo, avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20 Argentina 2023.

En la antesala del partido entre la Argentina y Nigeria en el estadio San Juan del Bicentenario, el equipo colombiano resolvió la clasificación en el inicio del segundo tiempo con los goles de Óscar Cortés (2m. y 49m.), Yaser Asprilla (5m.) y Tomás Ángel, en dos oportunidades (7m. y 18m.).

El descuento de Eslovaquia llegó a los 41 minutos a través de Timotej Jambor.

El conjunto "cafetero" se quedará en San Juan ya que el próximo sábado a las 18 enfrentará a Italia o Inglaterra, que jugarán desde las 18 en La Plata.

Luego de un primer tiempo trabado y con escasas situaciones de gol, la Selección colombiana aprovechó un grave error de la defensa de Eslovaquia en el inicio del segundo tiempo que le permitió abrir el marcador y encaminar el pase a los cuartos de final.

La llave de la victoria fue Óscar Cortés, uno de los goleadores del equipo con cuatro tantos, que fue el encargado de abrir y cerrar la goleada y con cuatro tantos ser uno de los artilleros del campeonato.

El otro delantero que se destapó con un doblete fue Tomás Ángel, el hijo del ex delantero de River Plate.

El segundo fue un golazo de Yaser Asprilla, quien nada tiene que ver con el recordado "Tino", con un potente remate de derecha que se metió arriba, cerca del travesaño.

Ese golpe en el arranque de la segunda parte fue demasiado para los eslovacos, que no pudieron hacer nada ante la eficacia ofensiva de su rival y en 7 minutos recibió tres goles en contra.

Sobre el final y con el trámite ya resuelto, Eslovaquia descontó mediante un cabezazo de Timotej Jambor, a los 41 minutos.

Colombia, que terminó tercero en el torneo Sudamericano que organizó a principios de año, espera por el vencedor del clásico europeo y por segunda edición seguida se mete entre los ocho mejores de la competencia.

Su mejor actuación en un Mundial Sub-20 fue en Emiratos Árabes en 2003 cuando terminó en el tercer lugar.

--Síntesis--

Colombia: Luis Marquinez; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Andrés Salazar y Fernando Álvarez; Alexis Manyoma, Jhojan Torres y Gustavo Puerta; Óscar Cortés, Tomás Ángel y Yaser Asprilla. DT: Héctor Cárdenas.

Eslovaquia: Adam Danko; David Ovsonka, Marek Ujlaky y Sebastian Kosa; Samuel Kopasek, Damonik Snajder, Jan Murgas y Nicolas Sikula; Artur Gajdos, Timotej Jambor y Leo Sauer. DT: Albert Rusnak.

Goles en el segundo tiempo: 2m. Óscar Cortés (C); 5m. Yaser Asprilla (C); 7m. y 18m. Tomás Ángel (C); 41m. Timotej Jambor (E); 49m. Cortés (C).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Nino Marcelli por Sauer (E); 19m. Jhon Vélez por Puerta (C), Jorge Cabezas Hurtado por Ángel (C) y Juan Castilla por Torres (C); 24m. Julián Palacios por Ocampo (C) y Miguel Monsalve por Manyoma (C); 26m. Adam Gazi por Ujlaky (E); 36m. Simon Micuda por Kopasek (E) y Mate Szolgai por Murgas (E).

Amonestados: Snajder, Jambor (E).

Estadio: San Juan del Bicentenario

Árbitro: Mohammed Al Hoish (Arabia Saudita)

VAR: Guillermo Cuadra (España).