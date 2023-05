Mundial Sub -20: lo que tenés que saber del partido entre Argentina y Nueva Zelanda en San Juan

jueves, 25 de mayo de 2023 17:59

El seleccionado argentino Sub 20, ya clasificado a los octavos de final, enfrentará mañana a Nueva Zelanda en San Juan con el objetivo de terminar primero en el Grupo A del Mundial que se disputará hasta el 11 de junio, día en que se jugará la final en el estadio Único Diego Maradona de La Plata.



El estadio San Juan del Bicentenario será la sede del partido correspondiente a la tercera fecha que comenzará a las 18, con el arbitraje del qatarí Salman Falahi, con transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.



El equipo dirigido por Javier Mascherano cumplió con el primer objetivo de clasificarse a los octavos de final luego de los triunfos ante Uzbekistán por 2-1, en el debut, y después contra Guatemala por 3-0, ambos en Santiago del Estero.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ¡Los pibes se entrenaron en las instalaciones de Club Atlético San Martín!



?? Mañana viernes, a las 18hs, jugarán ante Nueva Zelanda en el Estadio San Juan del Bicentenario en lo que será el cierre de la Fase de Grupos.#MundialSub20 #VamosLosPibes #RevolucionDeportiva pic.twitter.com/q32MRNVJyb — Deportes San Juan (@deportes_sj) May 25, 2023





Con un empate, el seleccionado juvenil se asegurará el primer puesto del grupo A y por consiguiente jugar los octavos de final en San Juan, el próximo martes.



El rival será uno de los mejores terceros y puede ser del grupo C, D o E.



Luego de dos partidos en tres días, Mascherano analiza realizar algunas variantes para dosificar el físico de cara a los octavos de final.



Un cambio será en la defensa -obligado- por la expulsión de Tomás Avilés, quien había debutado como titular en reemplazo de Lautaro Di Lollo.



Nueva Zelanda, campeón de Oceanía, está obligado a ganar para quitarle el primer puesto y con el empate dependerá del resultado de Uzbekistán contra Guatemala para ver si avanza segundo o tercero.



El conjunto neozelandés debutó con una victoria por la mínima ante Guatemala y en su segunda presentación dejó escapar la victoria sobre el final e igualó 2-2 frente a Uzbekistán.



La Argentina del DT Mascherano buscará afianzar lo bueno que realizó contra Guatemala y corregir lo malo que se hizo en los dos partidos ya que a partir de octavos de final ya no habrá margen para los errores.



Luego de repetir la base del equipo en las primeras dos fechas, el ex mediocampista del seleccionado argentino analiza, al menos, realizar una variante por línea.



En el lateral izquierdo se impone el ingreso de Román Vega para darle descanso a Valentín Barco, quien además terminó el último partido con un golpe en la rodilla.



De mitad de cancha hacia adelante es donde Mascherano tiene más variantes a disposición y distintas opciones para modificar el equipo sin utilizar a jugadores fuera de sus puestos habituales.



Luego de dos partidos seguidos como titular podrían salir Mateo Tanlongo, Máximo Perrone y Valentín Carboni.



Tanlongo, ex Rosario Central y actualmente en Sporting de Lisboa de Portugal, también tiene una tarjeta amarilla y -al igual que Agustín Giay- deberán cuidarse ya que con una más se perderán el partido de octavos de final dado que las amonestaciones se limpian a partir de cuartos.



En la delantera, el goleador Alejo Véliz le dejaría el puesto a Ignacio Maestro Puch, mientras que en los extremos compiten Juan Gauto y Brian Aguirre por un lado y Matías Soulé sería uno de los pocos que seguirían en la formación inicial.



Por experiencia, jerarquía individual y colectiva, la "albiceleste" no debería tener problemas para imponer condiciones en el partido que definirá el Grupo A.



Nueva Zelanda es un equipo compacto, organizado y oportunista en ataque. Una de sus principales figuras, el mediocampista Herdman, hijo del director técnico de Canadá, juega en la reserva de Vancouver Whitecaps, un equipo canadiense de la MLS, y los otros que salieron del país fueron para ir a la tercera de Italia y la segunda división de Suecia.



Pese a la interesante proyección del fútbol oceánico, son pocos los integrantes del actual plantel que llegaron a debutar en la Primera División de una liga menor como la de Nueva Zelanda.



En su séptima participación mundialista, Nueva Zelanda avanzó por cuarta vez a octavos de final (2015, 2017 y 2019 las anteriores) pero nunca pudo pasar dicha ronda.



--Posibles formaciones--



Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Román Vega; Federico Redondo, Ignacio Miramón y Luka Romero; Brian Aguirre o Juan Gauto, Alejo Vélez o Ignacio Maestro Puch y Matías Soulé. DT: Javier Mascherano.



Nueva Zelanda: Kees Sims; Isaac Hughes, Finn Surman y Lukas Kelly; Jackson Jarvie, Fin Conchie, Jackson Manuel y Adam Supik; Jay Herdman, Kian Donkers y Norman Garbett. DT: Darren Bazeley.



Hora: 18.00



Estadio: Bicentenario de San Juan



Árbitro: Salman Falahi (Qatar)



VAR: Guillermo Cuadra (España)



TV: TV Pública, TyC Sports y Directv Sports.